La presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, ha replicat a tots els partits que reclamen un relleu a la presidència de la cambra, inclòs el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que si volen acabar amb la interinitat "que ells van provocar" la tornin a restituir immediatament de les seves funcions. Després de la sentència condemnatòria del TSJC, Borràs s'ha mostrat "indignada" amb tothom que utilitza els "atacs de l'Estat" en benefici propi. "Estic indignada amb aquest independentisme que col·labora amb l'Estat del què es vol independitzar i, en canvi, atropella drets i llibertats que reclama per alguns però que ja li va bé que aparquin rivals polítics", ha afegit en una entrevista a 'Rac 1'.

Borràs ha lamentat que el 28 de juliol la Mesa del Parlament la va "desposseir" de les seves funcions de presidenta abans del judici. I ha insistit que en ser una interinitat que "ells han provocat", la poden deixar de tenir. També ha replicat al president Aragonès que ella és independentista després que el cap de l'executiu català hagi desvinculat la sentència del TSJC de la repressió i de l'1-O.

"Estic indignada amb tothom que utilitza els atacs de l'Estat per benefici propi. Indignada amb aquest independentisme que col·labora amb l'Estat del què es vol independitzar i, en canvi, atropella drets i llibertats que reclama per alguns però li va bé que aparquin rivals polítics. Estic indignada sobretot perquè redueix les possibilitats que l'independentisme aconsegueixi el seu objectiu. Hauríem d'estar junts per treballar per la independència i no aprofitar-se de com l'Estat intenta tombar-me", ha afirmat.

Segons ha afegit, "no estava preparada perquè l'independentisme caigués als paranys de l'Estat i es dediqués a fer-se mal". "Això fa que a l'altra costat mengin crispetes i aplaudeixin amb les orelles", ha lamentat.

En una entrevista a 'TV3', Borràs ha afegit que continua determinada a no apartar-se de la presidència del Parlament perquè "no col·laborarà mai amb la vulneració de drets". I ha considerat que suposa una "revictimització" contra ella que la responsabilitzin de la interinitat a la presidència de la cambra catalana quan ella no l'ha provocat.

Borràs veu "previsible" que la Junta Electoral Central (JEC) li retiri l'escó de diputada, com va passar amb el cas de l'exdiputat de la CUP Pau Juvillà. Si això passa, segons ha dit la presidenta suspesa, serà un "nou capítol en l'atropellament de drets". "Si tot va com sembla que ha d'anar, sembla que aquest serà l'escenari de futur", ha admès. De fet, Cs i VOX ja han demanat a la JEC que es pronunciïn després de la sentència del TSJC.

La també presidenta de Junts ha descartat totalment llençar la tovallola i "encara menys perquè ho vulgui l'Estat". "Mentre jo sigui diputada i, com a diputada, presidenta del Parlament, mantindré les meves responsabilitats perquè el sentit institucional així ho requereix", ha refermat.

La presidenta suspesa ha explicat que fins ara no ha volgut portar el Parlament als tribunals per haver-la suspès el 28 de juliol abans del judici. Però ha afegit que no renuncia a portar "el que ha passat" a la cambra catalana als tribunals europeus. "Quan es culmini el procés de vulneració de drets, llavors tindré la porta per anar a Europa", ha dit.

L'indult que proposa el TSJC

Sobre l'indult parcial que el mateix TSJC proposa al govern espanyol, Borràs ha dit que ella espera "l'absolució" perquè, segons afirma, no ha comès cap delicte. I ha afegit que la proposta d'indult de la sentència demostra que és una causa de "naturalesa política". "Em sembla com a mínim estrany. Algú que ha de posar una pena, si considera que és desproporcionada, doncs que no la posi", ha afegit.

Preguntada per si està preparada per entrar a la presó, Borràs ha respost que està preparada per "continuar plantant cara i denunciant la vulneració de drets". "És un escenari que mai penses que pugui arribar quan has fet la feina amb honestedat. Continuo ferma i determinada", ha dit. Si el govern espanyol acabés atorgant l'indult parcial que proposa el TSJC, Borràs no entraria a presó.