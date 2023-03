Els Mossos han desarticulat a Barcelona un grup criminal especialitzat en furts i robatoris violents amb la detenció de deu persones que acumulen un centenar d?antecedents delictius.

Segons ha informat aquest divendres la Policia de la Generalitat, el grup estava integrat per nou homes i una dona, d'entre 19 i 35 anys, que estaven especialitzats en robatoris violents, robatoris amb força i furts, i que actuaven de manera organitzada i estructurada.

Els detinguts són multireincidents que també tenen antecedents per delictes contra el patrimoni a França, Alemanya i Bèlgica, on les policies d'aquests països els han detingut reiteradament per fets similars, i per això solen utilitzar identitats falses.

Tot i això, la coordinació policial internacional i l'intercanvi d'informació entre les diferents policies han permès arribar a cadascun dels perfils dels detinguts i identificar-los com a persones multireincidents que actuen en grup i de manera organitzada amb funcions molt determinades.

La investigació es va iniciar el mes de gener passat, quan es va tenir coneixement que el grup investigat estava utilitzant diversos immobles ocupats al barri barceloní de Gràcia per a la recepció i distribució d'objectes sostrets procedents de la seva activitat delictiva diària.

Robatori de patinets

Els integrants del grup utilitzaven patinets elèctrics sostrets per desplaçar-se al centre de la ciutat i, un cop allà, cometien furts i robatoris per després fugir ràpidament i refugiar-se als pisos ocupats.

El treball coordinat dels investigadors i agents de seguretat ciutadana de la comissaria de Gràcia va permetre interceptar un dels membres de la banda i recuperar 12 mòbils sostrets.

Després de la detenció de la persona que portava els telèfons i de les gestions de recerca es va anar identificant la resta de membres del grup i els seus líders principals.

El 27 de març passat es va organitzar un dispositiu policial que va permetre la detenció de la resta d'integrants del grup als seus domicilis.

A l'interior dels pisos es van recuperar una trentena de mòbils sostrets, vuit patinets elèctrics, una bicicleta elèctrica, multitud d'aparells electrònics, documentació de víctimes, diners, roba i complements utilitzats per cometre els fets delictius.

Els detinguts van quedar en llibertat després de passar a disposició judicial i declarar davant del jutge.

A Barcelona, els Mossos treballen amb el Pla Tremall de lluita contra la multireincidència i durant els mesos de gener i febrer s'han identificat 6.877 persones amb antecedents.