La Generalitat impulsa la construcció de 88 habitatges de lloguer assequible al Pla de Dalt de Domeny, a Girona, per valor de més de 12 milions d’euros. Es tracta de tres noves promocions situades al carrer de Riera Bullidors, número 15, 17 i 42. Els pisos tindran tres habitacions i un preu del lloguer aproximat de 420 euros al mes. Els habitatges, projectats pel despatx d’arquitectura Oikosvia, seran altament sostenibles energèticament i econòmicament.

Els edificis s’ubicaran en uns terrenys de l’Ajuntament de Girona que el consistori cedeix a l’Institut Català del Sòl, INCASÒL, en dret de superfície per a un període de 75 anys. Les tres promocions de Domeny han estat seleccionades a la convocatòria d’ajuts dels fons Next Generation, amb una assignació màxima de 4 milions d’euros.

En aquest sentit, l’INCASÒL es compromet a finalitzar l’obra abans del juny de 2026 i a destinar els 88 habitatges en règim de lloguer amb un preu màxim de 5,76 €/m2 útil, preu molt per sota dels 10,58 €/m2, segons les fiances dels lloguers d’habitatge a Girona dipositades a l’INCASÒL.

Edificis sostenibles amb arquitectura tradicional mediterrània

L’INCASÒL va convocar un concurs per a la redacció del projecte i direcció de les obres de les tres promocions d’habitatge. La proposta guanyadora, de l’equip d’arquitectura Oikosvia, preveu tres edificis, dos d’ells de 24 habitatges cadascun, que seran idèntics; i un tercer amb 40 habitatges, una mica més gran.

Els autors del projecte els han batejat com sa gran i ses bessones. Tots tres són prismes blancs, compactes i amb les quatre façanes que parlen el mateix llenguatge. Un llenguatge reconeixible que posa en relleu l’arquitectura tradicional del Mediterrani, amb obertures molt controlades on els únics elements que sobresurten són les galeries, que a l'hivern actuen com a galeries captadores de radiació, mentre que a l'estiu esdevenen terrasses en ombra. D'aquesta manera es permet controlar l'intercanvi energètic amb l'exterior, minimitzant les demandes de calefacció a l'hivern o refrigeració a l'estiu, i evitant així possibles situacions de pobresa energètica.

Tot plegat es desenvolupa tenint present des del primer moment la sostenibilitat econòmica. S’aposta així per una posada en obra senzilla i tradicional, que generi economia circular i local, i que permeti que el futur manteniment sigui mínim.

Les noves promocions d’habitatges estaran emplaçades al nord‐oest de Girona, al Pla de Dalt de Domeny. S’aixecaran en uns terrenys que completen la trama urbana entre el riu Ter, la zona industrial de la Nestlé, i el barri dels Germans Sàbat, a tocar del terme municipal de Sant Gregori.

La zona compta amb equipaments propers com centres escolars, centre cívic, biblioteca, pavelló municipal, CAP i casal de gent gran. Així mateix, el nou sector té zones verdes i es troba a menys de 200 metres de l’àmbit PEIN i la Xarxa natural 2000 del Ter.

Impuls al programa de lloguer assequible

Les noves promocions de Girona formen part del programa de lloguer assequible que està promovent el Govern de la Generalitat per ampliar el parc d’habitatges públics de lloguer i es finançarà amb els recursos generats per les fiances de lloguer dipositades a l’INCASÒL i en aquest cas, també amb els fons Next Generation.

A tot Catalunya la Generalitat està impulsant aquest 2023 la incorporació de 10.000 nous habitatges al parc de lloguer social. Aquesta xifra representarà un creixement del 18% respecte del parc de lloguer social actual, xifrat en 55.000. Per a fer-ho possible, el Govern invertirà almenys 350 milions d’euros directes i 180 milions més en ajuts.