La Federació Catalana de Càmpings ha criticat la "manca de planificació" del Govern en la gestió de l'aigua dels últims anys. El president de l'entitat, Miquel Gotanegra, ha lamentat que en els últims anys no s'hagi pres "cap mesura" per reduir les pèrdues en la xarxa de l'aigua potable, cobrir canals de rec o construir dessalinitzadores. "Ara que hi ha sequera, correm-hi tots", ha criticat Gotanegra. En aquest sentit, el president ha recordat que el sector del càmping "fa anys" que ha invertit en el reaprofitament d'aigua. Això permet que alguns establiments utilitzin l'aigua dels filtres de les piscines per a les cisternes del váter, limitadors del consum d'aigua per reduir la pressió o sistemes de rec amb gota a gota.

Després que el Govern hagi autoritzat omplir les piscines comunitàries durant els mesos d'estiu, el president de la Federació Catalana de Càmpings condemna la política "erràtica" del Govern i assegura que les mesures que es prenen arran de l'episodi de sequera són conseqüència de la "manca de planificació i estratègia" dels últims anys. Miquel Gotanegra, ha retret a les administracions que no s'hagi fet cap tipus d'actuació en els últims anys.

Per a Gotanegra, el conjunt de mesures que es posen sobre la taula avui són accions que caldria haver acordat "fa cinc o deu anys". Ara, la manca de pluges fa que la Generalitat hagi d'actuar de forma ràpida. Per això, el portaveu dels empresaris del càmping de Girona demana aprofitar el moment per "plantejar-nos si cal construir una altra dessalinitzadora". "És molt greu parlar de sequera en una zona on tenim molt de mar", ha assegurat Gotanegra.

El president ha recordat que en els últims quinze anys no s'ha parlat prou de les pèrdues en la xarxa hídrica i encara s'ha fet menys per resoldre-ho. "Tenim canonades amb pèrdues del 30% de l'aigua de boca, canals de rec al descobert amb percentatges d'evaporació elevats, centrals hidroelèctriques que no sabem si compleixen amb els cabals que toquen.. i la llista és llarga", ha assegurat Miquel Gotanegra. "Hem de fer molts esforços perquè aquesta situació no es repeteixi", ha assegurat el portaveu dels càmpings catalans.

Més de 20 anys invertint

Per això demana que sector públic i privat s'asseguin per dissenyar un conjunt d'accions que ajudin a planificar una estratègia de futur. El portaveu del sector ha recordat que els càmpings catalans "fa més de 20 anys" que treballen per ser més sostenibles i reduir el consum d'aigua.

Això ha fet que ara com ara molts establiments tinguin un rec de gota a gota amb sensors intel·ligents del grau d'humitat que permeten economitzar l'aigua que es distribueix. També hi ha càmpings que utilitzen l'aigua de neteja dels filtres de les piscines per les cisternes del lavabo o aposten per no buidar les piscines i fer un manteniment durant tot l'any. A més, la majoria té limitadors del consum d'aigua, reductors de la pressió. Ara, alguns d'ells ja es plantegen instal·lar rentaplats a les instal·lacions per evitar que la gent gasti més aigua mentre renta els plats.

De fet, els càmpings catalans són referents en sostenibilitat pel que fa a Europa. Diversos establiments han guanyat premis i reconeixements d'aquest àmbit. També n'hi ha molts que tenen ISO vinculats a la sostenibilitat i al reaprofitament d'aigua des de "fa més de vint anys".

El motiu d'aquestes inversions, segons Gotanegra, és doble. Per un costat hi ha la consciència ecològica del sector. "Tenim clar que cal reduir el consum d'aigua per ser més sostenibles", afirma. Però també hi ha una vessant econòmica. Amb el reaprofitament d'aquesta aigua, es redueix el consum i també la factura. "Moltes vegades la gent no és conscient del valor que té obrir una aixeta i que surti aigua, nosaltres sí", ha conclòs Miquel Gotanegra.