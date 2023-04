El Servei Català de Trànsit informa de trànsit lent i diverses retencions a l'AP-7 aquest dijous al migdia, quan encara no ha començat formalment l'operació sortida de Setmana Santa. Es registren afectacions de 12 quilòmetres a l'AP-7 entre Granollers i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Girona; 9 entre el Papiol i Cerdanyola en sentit sud; 8 entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, sentit Tarragona; 3,5 entre Tarragona i Altafulla i 10,5 entre Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, sentit sud. El director de Trànsit, Ramon Lamiel, ha afirmat a Catalunya Informació que han detectat una sortida "anticipada" i calcula que uns 60.000 vehicles ja han marxat de l'àrea metropolitana.

També se circula amb congestió a la C-33 entre Parets del Vallès i Montmeló cap a l'enllaç amb l'AP-7; a l'AP-2 a Montblanc en sentit Barcelona i a l'N-420 a Riudecols en direcció a Caseres.

D'altra banda, Trànsit informa que ja s'ha obert el tram de la C-37 al Túnel de Bracons on s'havia incendiat un camió dins el túnel de Corbs, però continua tallat en sentit nord.

Lamiel calcula que des de les 10 h ja han sortit de l'àrea metropolitana uns 60.000 vehicles, si bé ha matisat que cal veure també quina part d'aquesta mobilitat és laboral. "Hem vist que s'ha anticipat i hi ha hagut una sortida de vehicles important", ha indicat a Catalunya Informació. Lamiel ha afirmat que el trànsit és lent i hi ha retencions a l'AP-7, especialment, però ha celebrat no haver de lamentar fins ara cap accident amb ferits.

El director del servei ha comentat que esperen mobilitat litoral cap al nord i el sud i que a l'AP-7 ja s'està "constatant" mobilitat cap a la Costa Brava i la Costa Daurada així com cap a les Terres de l'Ebre. També preveuen mobilitat d'interior o de muntanya i en punts com la C-17 ja hi ha alguna congestió, ha dit.

Sobre la limitació de velocitat a 100 km/h en aquesta via entre Martorell i Gelida, ha afirmat que s'ha pogut contrastar amb les càmeres al llarg del matí que tot i que el trànsit és lent va sent "fluïd".