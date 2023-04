La falta de pluja intensa persistirà a Catalunya almenys fins al 23 d’abril, Sant Jordi, període en què les temperatures estaran també per sobre de l’habitual, segons les prediccions d’aquest divendres publicades pel servei Meteocat. Aquesta previsió es produeix ara que els embassaments de les conques internes de Catalunya han baixat del 27% de la seva capacitat total i se situen entorn del 26,6%, quan fa un any estaven al 57,6%.

«No són bones les previsions d’arribada de pluja abundant a Catalunya», ha indicat el Meteocat a les xarxes socials, on ha informat que «les pròximes setmanes (entre el 10 i el 23 d’abril) continuaran sent més seques que la mitjana i tindran un patró NAO+ (índex d’Oscil·lació de l’Atlàntic Nord positiu), en què la precipitació circula més al nord.» Meteocat assenyala que només el pas d’un front dijous vinent podria «trencar la monotonia anticiclònica» que es preveu.

— Meteocat (@meteocat) 7 de abril de 2023

Les projeccions apunten, a més, que la temperatura serà lleugerament superior a la mitjana climàtica, «amb permís del front de dijous, que la baixarà transitòriament». Aquests models indiquen que a les comarques catalanes del litoral la temperatura pot ser entre un i tres graus superior a la mitjana, mentre que a les de l’interior l’anomalia serà d’entre tres i sis.

Per Setmana Santa, Meteocat pronostica un ambient tranquil amb predomini de dies assolellats, tot i que divendres i dissabte es podran registrar alguns xàfecs a la tarda i dilluns circularà més nuvolositat. Aquest Divendres Sant els núvols seran alts i fins al nord-est. A primera hora hi havia núvols baixos al litoral sud i, localment, algun banc de boira a la vall de l’Ebre. Les temperatures pujaran a tot Catalunya a partir de diumenge.