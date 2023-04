"Les xarxes socials m’han portat a fer-me autònom als 19 anys"

El perfil de TikTok d’Àlex Tous (Manresa, 2003) va rebre una allau de visualitzacions quan un dia el 2021 va explicar que té dues mares. Des de llavors, amb la seva espontaneïtat, el fill de la presidenta del Club de Bàsquet Femení Manresa, Nina Pont, i de la consellera executiva de TOUS KAOS, Laura Tous, ha aconseguit sumar més de 180.000 seguidors a la plataforma de vídeos curts. També s’ha obert portes en mitjans de comunicació com X3 o Adolescents.cat. Tot, mentre estudia un grau en Gestió de la Comunicació Global a la Universitat Ramon Llull.

Com va fer-se viral i com ho recorda?

Inicialment, penjava vídeos per als meus amics, i cap d'aquests se'm va fer viral. Un dia vaig publicar-ne un explicant que tenia dues mares i que havia nascut gràcies a una inseminació artificial. També vaig detallar que a mi em va donar a llum una d’elles, i a la meva germana l’altra. Aquest vídeo va guanyar unes 400.000 visualitzacions. Llavors em vaig adonar que havia de continuar creant contingut.

Per què va decidir explicar que té dues mares?

Avui en dia, encara que s’hagi normalitzat molt tot aquest tema, hi ha molta gent que mai no s’ha trobat en una situació així. Un dia van preguntar-m’ho i vaig decidir explicar-ho. I és cert que li va xocar a la gent que no hi estava familiaritzada. Hi ha qui no entén que una persona pugui tenir dues mares. Quan vaig fer el vídeo, el meu objectiu va ser el de donar-li visibilitat al tema. Quant més se’n parli, més es normalitza.

Per què TikTok i no una altra xarxa social?

Vaig notar que els vídeos guanyaven visualitzacions fàcilment gràcies a l’algoritme. A TikTok la gent únicament consumeix vídeos, mentre que a altres plataformes com Instagram hi ha més opcions.

Vostè és molt espontani i fa servir habitualment l’humor. Tothom encaixa bé els seus continguts?

Faig un humor sense ficar-me amb ningú, excepte amb els madridistes (riu), així que mai he tingut cap mala experiència. Has de tenir en compte que a TikTok, si se’t posen en contra, has de ser molt fort mentalment. Espero que no em passi mai.

Col·labora amb marques i mitjans de comunicació. Els seus ingressos procedeixen exclusivament del que ha aconseguit amb les xarxes?

Sí. És surrealista, però m’he hagut de fer autònom amb 19 anys. Les primeres col·laboracions em van arribar a través d’Adolescents.cat. Ara, fa 6 mesos, que hi treballo entrevistant persones pel carrer. Posteriorment, em van contactar per aparèixer al Ràndom d’X3. A banda, faig alguna campanya per a empreses.

Establir contractes de col·laboració és fàcil?

He tingut bastant sort, ja que sempre m’han vingut a mi, no les he buscat jo. No tinc representant ni estic en cap agència de màrqueting d’influencers. M’ho faig tot jo. Així que no t’ho sabria dir.

Ve d’una família de joiers, els Tous. El cognom li beneficia o el perjudica en algun aspecte?

No. Ni m’ajuda ni és negatiu. No visc d’això, visc de la meva imatge i del que faig jo.

Creu que sense les xarxes seria on és ara?

No. Estic a primer de carrera, i sense cap experiència estic en diferents productores. Probablement, a una persona que no té impacte en les xarxes socials, aquestes empreses no el contacten. Jo ho estic intentant aprofitar al màxim, és un món que m’encanta.

Professionalment, vol seguir per aquest camí que s’ha obert?

No t’ho sabria dir. Fa dos anys no m’hauria ni imaginat ser on soc ara. El que sí que tinc clar és que vull seguir creant continguts. A partir d’aquí, el que sorgeixi.

Si el seu futur no està relacionat amb les xarxes, on es veu?

El meu somni de petit era ser jugador de bàsquet, encara que les lesions no em respecten gaire. Si no, m’agradaria seguir en el món de la comunicació.