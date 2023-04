Dani Alves ha reconegut aquest dilluns per primer cop davant de la jutgessa que va penetrar vaginalment la noia que després el va denunciar per haver-la violat en una discoteca de Barcelona. El futbolista brasiler ha assegurat que la relació va ser totalment consentida i que inicialment va mentir en les seves declaracions perquè estava "obsessionat" perquè la seva esposa no descobrís la infidelitat. Alves ha declarat durant mitja hora a petició seva al jutjat i ha respost a totes les parts, segons fonts jurídiques.

Després dels fets del 30 de setembre en un lavabo reservat de Sutton, Alves va dir a un mitjà de comunicació des del Brasil que no coneixia de res aquella jove. Quan els Mossos el van convèncer de tornar, va ser detingut, i, davant de les diverses proves que hi havia va assegurar a la policia i a la jutgessa substituta que portava el cas que no hi havia hagut penetració i que havia estat la noia qui li havia practicat una fel·lació sense que ell li demanés. Les imatges de les càmeres de seguretat, les proves d'ADN, les empremtes dactilars de la jove al lavabo i diversos testimonis s'apropaven més a la versió de la noia que a la del futbolista. Aquests canvis de versió, les proves, la seva gran fortuna i l'origen brasiler el van dur a presó provisional. La seva defensa, aleshores, va passar a mans de Cristobal Martell, que va defensar en un recurs a l'Audiència de Barcelona que les relacions havien estat consentides.

Per això, fa uns dies Martell va demanar que Alves declarés altre cop al jutjat, aquest cop davant de la jutgessa titular per donar la seva versió de pròpia veu i de forma presencial. Havia estat citat a les 10.30 hores, però el document judicial no va ser enviat divendres a la presó de Brians on està empresonat Alves, sinó que ho ha fet aquest matí a primera hora. Això ha endarrerit la declaració fins dues hores després del previst i s'ha allargat una mitja hora. Ha començat parlant ell una bona estona, relatant els fets, i després ha respost les preguntes de la seva defensa, la fiscalia i l'acusació particular. La jutgessa no ha interrogat i tampoc se li han mostrat vídeos de les càmeres de seguretat.

La defensa d'Alves preveu demanar la seva llibertat provisional en els propers dies. En sortir de la Ciutat de la Justícia, ni l'advocada de la víctima ni el lletrat del futbolista han volgut fer declaracions a la munió de periodistes que els esperaven. Fonts de la defensa s'han mostrat satisfetes amb la declaració "impecable" i "linealment coherent" del futbolista. La instrucció de la causa està gairebé acabada i només falta l'exploració psicològica de la víctima, que la defensa d'Alves volia que la fes també un pèrit particular contractat per ell i que fos gravada amb vídeo.