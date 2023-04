Condemna per un error de diagnòstic que va obligar a amputar un testicle a un nen

R. M. tenia set anys quan, el setembre del 2017, va ingressar d’urgències en un centre sanitari. La seva mare ho recorda: «Em va dir que li feia molt mal i el vaig portar a l’ambulatori. La pediatra el va derivar a l’Hospital de Mataró perquè podia ser una possible torsió del testicle i allà, després d’examinar-lo, ens van enviar a casa amb medicació, segons publica el Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona. El nen no podia ni caminar». Han passat els anys i l’Audiència de Barcelona ha certificat en una sentència la negligència i que es va produir un error en el diagnòstic de la patologia. El tribunal de la secció 17 ha condemnat la companyia asseguradora del Servei Català de la Salut a indemnitzar el menor amb 41.713 euros, més els interessos de demora, que sumen 31.000 euros més.

L’1 de setembre del 2017 va ser quan el nen va trepitjar per primera vegada l’hospital per aquest intens dolor. A la zona genital presentava símptomes compatibles amb torsió testicular, però se li va diagnosticar una orquiepididimitis, una inflamació que es produeix a causa d’una infecció. Com que no millorava, la mare del petit va decidir al cap de dos dies tornar a portar-lo al centre sanitari. El testicle el tenia molt inflamat, gairebé «com un puny», relata la mare. La sola palpació li produïa al nen un dolor immens. Després de consultar amb el servei de cirurgia, els facultatius li donen una altra vegada l’alta, i li recepten antibiòtic, tot i que amb l’advertència mèdica que si no millorava en 24 hores tornés de nou. Així va passar el 4 de setembre. El dolor al testicle esquerre continuava i aquest òrgan estava inflamat. Aquesta tercera vegada, l’Hospital de Mataró va derivar el petit a l’Hospital Germans Trias de Badalona, on va ser sotmès a una primera operació. Se li va practicar una orquidopèxia, una intervenció per fer descendir els testicles dins de l’escrot. A la mare, representada per l’advocat José Aznar Cortijo, del despatx Verdún Legal, li van donar esperances que el menor podia salvar el testicle. «Això és tan petit que es desfà», li van explicar. No obstant, aquestes expectatives es van difuminar i els metges van constatar que podria tractar-se d’una retorsió testicular, i per això el petit va passar de nou pel quiròfan i se li va extirpar el testicle esquerre.