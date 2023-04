Mario Picazo, professor i meteoròleg, ha anunciat que aquest divendres al migdia hi haurà un canvi dràstic a les temperatures de Catalunya i Balears. El territori català augmentarà fins a 6'5ºC la seva temperatura a conseqüència de l'onada de calor que prové del nord d'Àfrica. I les Balears tindran un augment més significatiu i les temperatures pujaran fins a 8'5ºC.

De dia la calor serà bastant carregosa, s'aconsella beure molta aigua, buscar les ombres, sortir a les hores de menys radiació solar i si estem a casa o treballant, millor amb un aparell d'aire condicionat, ventilador o persianes abaixades i tancades perquè no entri la calor. La nuvolositat també ens ajudarà a fer que el sol sigui menys invasiu, tot i això, hem de cuidar-nos perquè els nivells de predicció de raig UV és de 8 (alerta màxima) i l'aire càlid no marxarà amb una mica de nuvolositat.

Malgrat aquesta situació tan inesperada, la nit no serà tropical com alguna de les nits de l'estiu passat. A la nit baixaran les temperatures i podrem dormir amb bastant normalitat. L'entrada de l'onada de calor a la península i a les Balears farà que hi hagi aquest augment significatiu de temperatures, però com l'aire serà sec i no humit, malgrat la seva calidesa extrema, podrem conviure més o menys bé, tant de dia com de nit.

Recordem, la gent gran i els nens han de ser els més protegits envers aquesta onada de calor. També hem de recordar que hem de reduir els efectes de la petjada ecològica per tal d'intentar pal·liar els efectes tan nocius que està tenint el canvi climàtic en el nostre dia a dia. Reciclar més, utilitzar menys els vehicles de tracció motora i reduir la contaminació de la indústria, ajudarà a reduir un impacte que reversible, no ho és, però millorable si envers el nostre entorn i el nostre planeta, la Terra!