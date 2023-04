Aquest dimecres a les 20.55 hores, un home de 79 anys va morir atropellat per un turisme al pàrquing de plaça de Catalunya, a Barcelona, ha informat l’ajuntament en un comunicat.

Fins al lloc dels fets es van traslladar dotacions de la Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana, que s’han fet càrrec de la investigació; els Bombers de Barcelona, i unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques. Així mateix, es va activar el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) per oferir atenció a la família de l’home.

La conductora del turisme va ser detinguda per un presumpte homicidi imprudent i per conduir sense carnet, i també el passatger, per cooperador necessari.

Aquesta és la sisena víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat. El consistori lamenta la seva mort i trasllada el seu condol a la família i amistats, i reafirma el seu compromís per «continuar treballant» per reduir les víctimes d’accidents de trànsit.