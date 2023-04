El Departament de Salut ha activat aquest dijous el Pla d'actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS). El pla se sol engegar a mitjan juny, però les condicions climàtiques d'aquest any, agreujades per la sequera, han fet avançar la posada en marxa un mes i mig. En una compareixença davant dels mitjans, el conseller Manel Balcells ha justificat la mesura pel canvi climàtic. "La calor s'avança i nosaltres també ho hem de fer", ha indicat. El pla preveu vigilància meteorològica i recull de dades per alertar quan calgui el sistema de salut i els diferents actors relacionats amb les persones més vulnerables. També inclou recomanacions a la població per evitar les conseqüències de les onades de calor.

Balcells ha admès que és la primera vegada que el pla s'activa tan d'hora i per bé que ha explicat que de moment no hi ha hagut cap cas d'afectació per calor, ha recordat que per a aquest cap de setmana es preveu una primera onada contra la qual ha recomanat prudència.

"Ja tenim el sistema preparat per fer front a totes les mesures preventives per al conjunt de la població, sobretot la vulnerable", ha indicat el conseller, que ha recordat que el POCS està dotat anualment amb deu milions d'euros i que ha descartat que la sobrecàrrega que puguin comportar els casos d'afectació per la calor pugui destorbar el funcionament habitual del sistema sanitari.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha detallat en la mateixa compareixença que el pla inclou un seguit de mesures com ara la vigilància de la situació meteorològica a través del recull de dades diari. També es recullen xifres de mortalitat a deu municipis del país i a quatre grans hospitals.

Tot plegat serveix per elaborar informes setmanals que s'envien al sistema sanitari per tal que s'activin, si cal, mesures específiques davant dels episodis de calor com el que es preveu per a aquest cap de setmana.

El pla també inclou consells per a la ciutadania, que Cabezas ha considerat "molt rellevants" i Balcells "de sentit comú", com ara hidratar-se, no fer activitats a l'aire lliure en les hores de màxima calor o ventilar les llars.

Les persones vulnerables són objecte de seguiment especial en el marc del pla, i en aquest sentit Salut també està en contacte amb altres departaments i entitats que hi puguin estar vinculats, com el Departament de Drets Socials, els assistents residencials o la Creu Roja.

Finalment, Balcells ha recordat que els anomenats refugis climàtics s'han de posar en marxa alhora que el POCS, i ha recomanat a les persones que no tinguin mètodes per refrescar les cases que passin entre dues i tres hores en aquests indrets, com ara les piscines municipals, que ha augurat que es començaran a obrir a mesura que la calor es faci més intensa.