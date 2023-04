Unes 13.500 persones s'examinaran aquest dissabte a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona per disputar-se les 1.825 places que ofereix la Generalitat de Catalunya, en el marc del procés d'estabilització intern que duu a terme l'administració catalana. Les ocupacions que s'assignaran una vegada valorada la prova afecten els cossos de tècnics dels diferents departaments de la Generalitat, els agents rurals, personal dels serveis penitenciaris o advocacia de la Generalitat. En què consistiran els exàmens? Com es distribueixen les places? Aquí, totes les claus d'un dels exàmens més concorreguts de la funció pública catalana.

Com es distribueixen les places?

El gruix de les places sobre les quals s'examinaran els 13.500 opositors es concentren als departaments de la Generalitat.

Concretament per a aquests es trauran 1.344 llocs de treball de funcionaris . Arquitectes, tècnics de medi ambient, enginyers agrònoms, enginyers de camins, geògrafs o analistes de laboratori són alguns dels cossos per als quals postularan els participants.

. Arquitectes, tècnics de medi ambient, enginyers agrònoms, enginyers de camins, geògrafs o analistes de laboratori són alguns dels cossos per als quals postularan els participants. Per al cos d'agents rurals es trauran 15 places més.

més. Per al cos d'advocacia un total de quatre places .

. Per integrar-se al cos de serveis penitenciaris s'assignaran 171 places , d'educador social, pedagog, psicòleg o treballador social, entre d'altres.

, d'educador social, pedagog, psicòleg o treballador social, entre d'altres. I per al personal laboral, un total de 291 places d'analista informàtic, fisioterapeuta, periodista o recepcionista, entre d'altres.

On seran els exàmens?

A Girona els opositors estan citats a les facultats de dret i ciències econòmiques de la Universitat de Girona

Els exàmens d'aquest dissabte 29 d'abril se celebraran a les seus de les principals universitats del país. A Barcelona, per exemple, el gruix dels opositors estaran citats a les diferents facultats de la UB, tant a l'avinguda Diagonal com a les facultats de filologia i matemàtiques, ubicades a la Gran Via. A Girona els opositors estan citats a les facultats de dret i ciències econòmiques de la Universitat de Girona, a Lleida a la Universitat de Lleida i a Tarragona tant a la Universitat Rovira i Virgili, com a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (UPC).

Quant han hagut de pagar els aspirants en taxes?

Els 13.500 aspirants han hagut de pagar per avançat unes taxes per poder presentar-se a l'examen del concurs oposició. Els preus oscil·len des dels 56 euros de la taxa ordinària fins als 12,05 euros en cas d'un aspirant amb família nombrosa o monoparental.

En què consistirà l'examen?

El temari que haurà d'estudiar-se cada aspirant dependrà de la plaça que pretén obtenir. Els materials els ha publicat la Generalitat a la seva pàgina web. Això no obstant, el format de l'examen sí que serà compartit i constarà de dos exercicis, que no seran eliminatoris entre ells a l'hora de puntuar. Els aspirants tindran una hora i mitja per fer cadascun. El primer exercici consistirà en un tipus test de coneixements i el segon altre tipus test, però sobre un cas pràctic. Els errors descomptaran tant a la primera com a la segona prova.

Quan sortiran publicats els resultats?

La Generalitat ha aprovat unes bases per avaluar els aspirants en funció de la nota de l’examen i dels mèrits previs acreditats. La nota màxima serà de 100 punts. 60 dels punts se’ls juguen els aspirants en l’examen d’oposició, 25 punts en la primera prova i 35 punts en la segona. No seran eliminatòries les dues proves entre si, però es requerirà una puntuació mínima de 30 punts.

Després, l’administració catalana avaluarà, sobre 40 punts, els mèrits acreditables. D’aquests, el pes principal vindrà dels serveis prestats, sobre un total de 32 punts.

Les notes i la selecció d’aspirants que acabaran obtenint una de les 1.825 places les publicarà la Generalitat durant les pròximes setmanes.