La Comissió Europea ha obert la porta a incorporar el català, gallec i basc a la plataforma per aprendre idiomes (OLS) del programa Erasmus +. La responsable d'Innovació, Investigació, Cultura i Joventut, Mariya Gabriel, ha informat que han rebut la sol·licitud del govern espanyol i ha dit que són conscients que "les llengües cooficials d'Espanya no només són molt presents en tots els aspectes de la vida de les respectives comunitats autònomes, sinó que també són llengües d'aprenentatges" en els seus sistemes educatius. Per això, ha afegit que "comprèn" l'interès que han mostrat diverses forces polítiques i s'ha compromès a estudiar la "viabilitat" de la sol·licitud "tenint en compte factors de proporcionalitat i rendibilitat".

La resposta de la comissària arriba arran d'una pregunta parlamentària realitzada pels eurodiputats d'ERC, Junts per Catalunya, el PNB i els copresidents de l'intergrup de minories del Parlament Europeu. El text tramitat pels eurodiputats denunciava l'exclusió de les tres llengües cooficials del a plataforma Erasmus +. Precisament el mes de febrer passat la Xarxa Vives d'Universitats va comparèixer al Parlament Europeu per alertar que aquesta situació suposa un "greuge per als participats d'aquest programa" i una "discriminació per a les universitats de la Xarxa Vives que ens allunya dels principis de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries". A través d'un comunicat, l'eurodiputada d'ERC Diana Riba ha lamentat que "el canvi de postura del govern espanyol arriba tard i malament", però celebra que "la pressió que s'està exercint des de Catalunya, Euskadi i Galícia estigui tenint efecte i obri la porta a incorporar les respectives llengües a la plataforma OLS". Creu que és un pas important cap a la solució del que defineix com una "anomalia greu que va contra la diversitat i la inclusivitat". Amb tot, adverteix que ERC continuarà "amatent" perquè "el govern espanyol no es faci enrere en la seva petició i que la Comissió faci tot el que està a les seves mans per garantir la inclusió de les tres llengües"