El Govern de la Comunitat, que presideix Isabel Díaz Ayuso, i l'Executiu central han viscut aquest dimarts un nou xoc a conseqüència de la presència del ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, en l'esdeveniment institucional del Dos de Maig i el seu intent de pujar a la tribuna d'autoritats de l'acte cívic-militar de l'exterior de la Real Casa de Correus.

La polèmica arribava el cap de setmana quan des del PP de Madrid apuntaven al fet que el ministre s'havia "autoconvidat" als actes. Fonts del Govern regional van explicar a Europa Press que enguany s'havia decidit no convidar al president del Govern, Pedro Sánchez, perquè no havia assistit a l'última cita.

Únicament es va cursar invitació per a la ministra de Política Territorial i portaveu del Govern, Isabel Rodríguez, qui té "les competències en relació a les comunitats autònomes", que va declinar participar. Per part seva, des de l'Executiu central van confirmar que acudirien Bolaños i la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Fonts regionals van assegurar que la "representació del Govern", a nivell de protocol, recauria en Robles, una ministra que sempre "ha respost" quan se li ha demanat alguna cosa des de Madrid. En tot cas, el Govern de la Comunitat sí que va reservar a primera hora del matí una cadira per a Bolaños en la primera fila de l'acte.

A la seva arribada, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, va censurar que Bolaños volgués acudir a Sol "d'okupa" mentre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assenyalar que li semblava bé que tots dos ministres tingués espai en la festa però va posar l'accent que "el Govern d'Espanya fa molt temps que falta a la institucionalitat del país".

Riures i murmuris en la salutació

En aquest context, Ayuso ha anat saludant, a la seva arribada al pati de la Real Casa de Correus, a tots els presents en la primera fila. En el torn del ministre, aquest s'ha acostat perquè la presidenta es detingués però ella ha continuat donant la benvinguda a la resta d'assistents. Això ha provocat un murmuri i riure generalitzat entre els assistents, la qual cosa ha desembocat en alguns tímids aplaudiments.

A l'inici de la seva intervenció, la presidenta ha seguit el protocol i ha saludat als presents, inclòs el ministre. Posteriorment, el seu discurs, de marcat caràcter institucional, només ha comptat amb una referència vetllada als "atacs a Madrid" des del Govern, que ella denuncia públicament diàriament.

"Des que Madrid és capital d'Espanya, hem estat el centre del món Hispà, d'Europa i del Mediterrani. Avui som una de les regions clau de la Unió Europea, admirada en el món. Cap nació posaria en perill un patrimoni semblant", va lliscar.

Gairebé al final, la presidenta de la Comunitat va mostrar el seu agraïment a la ministra de Defensa Robles i al cap de l'Estat Major de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón, per "la seva col·laboració" perquè pogués desenvolupar-se la desfilada en l'exterior, sense esmentar el ministre de la Presidència.

Picabaralla amb protocol

En finalitzar l'acte previst a l'interior, les autoritats s'han desplaçat a les portes de l'edifici on, com cada any, ha tingut lloc l'esdeveniment cívic-militar. Ha estat en aquest moment on s'ha produït una topada entre el ministre i la cap de protocol de la Comunitat, Alejandra Blázquez. Bolaños ha intentat pujar i aquesta li ha tallat el pas.

A dalt, acompanyant a la presidenta estaven, a la seva dreta, el cap de l'Estat Major de la Defensa; la presidenta de l'Assemblea, Eugenia Carballedo, i la ministra de Defensa; i, a la seva esquerra, el líder del PP; l'alcalde de Madrid; i el vicepresident de la Comunitat, Enrique Ossorio.

"Tenim una organització perfectament establerta", li ha traslladat a Bolaños Blázquez, qui ha defensat que ja hi havia "una ministra" i que estaven "complint tota la normativa respecte a la representació institucional". El ministre ha hagut de quedar-se darrere a un costat de la tribuna mentre se celebrava l'acte.

Després del succeït, fonts de l'Executiu central han criticat que el Govern del PP cregui que la Comunitat de Madrid és el seu "mas" i han denunciat que sembli que l'ordre protocol·lari que regeix a Espanya no és el que regeix en la capital.

Segons aquestes mateixes fonts s'ha incomplert el Reial decret 2099/83 sobre ordenació general de precedències a Espanya, que estableix que, abans de l'alcalde i del cap de l'oposició, estaran representats els ministres del Govern, segons la seva ordre. En aquest sentit, han mostrat la seva sorpresa perquè sí que estigués en la tribuna el líder del PP, "sense ser autoritat".

El PP rebutja imposicions

Per part seva, a aquestes paraules han respost fonts de l'entorn del president del PP que han defensat que Feijóo té dret a ser aquí i que s'havia de complir el protocol establert. A més, han recordat que, l'any passat, Sánchez va signar un decret per a delegar en el ministre la seva representació i que enguany no va anar així.

En aquest sentit, consideren que imposar a una comunitat qui ha de presidir un acte és una cosa que no li ho faria el Govern al País Basc ni a Catalunya i remarquen que "un ministre no pot delegar en un altre ministre".

Per part seva, des de l'Executiu madrileny han avalat la postura de la cap de Protocol i han subratllat que "la representació institucional estava coberta per una ministra". "El Govern estava representat i el seu equip ho sabia", han resolt.