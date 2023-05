El jutjat d'instrucció 1 de Vic ha ordenat presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'home de 40 anys que els Mossos van detenir per la mort a trets del jove de 15 anys de Sant Hipòlit de Voltregà l'1 de maig. Segons ha pogut saber l'ACN, el jutge ha ordenat l'ingrés a Brians 1. L'home ha passat a disposició judicial aquest dijous al matí i hi ha estat unes cinc hores. Segons informa el TSJC, la causa està oberta per homicidi i tinença il·lícita d'armes. L'home va ser detingut el mateix dia del fets en un ampli dispositiu policial per al municipi. El dia següent va assistir al registre al domicili, custodiat pels Mossos i amb l'advocada d'ofici, si bé bona part se'l va passar a dins del vehicle per falta de col·laboració.