Acabem d'entrar al mes de maig, però les previsions meteorològiques no pinten gens ni mica bé. Hem portat uns dies on hi ha hagut una 'mica' de pluja, però res alarmant en sentit de mantenir-se durant diversos dies. S'apropa l'estiu i els dubtes sobre el clima cada vegada augmenten amb més temor.

Les onades de calor cada vegada seran més comunes i intenses, segons l'OMM (Organització Meteorològica Mundial)

Des de l'any 2016, el canvi climàtic cada vegada és més evident. Aquell mateix any, es va registrar arreu del món com a any més càlid a conseqüència de l'escalfament induït per l'activitat humana i per l'aparició de 'El Niño', un escalfament de les aigües del Pacífic equatorial que té una durada d'entre uns tres i set anys amb unes lamentables conseqüències globals.

Les aigües del Pacífic es mouen i fan canviar els ecosistemes perquè passen de tenir una aigua freda amb certs nutrients per l'ecosistema del lloc, a tenir unes aigües càlides que perjudiquen l'ecosistema del mar i les temperatures atmosfèriques. Així doncs, hi ha un canvi constant en el moviment dels corrents del mar, desplaçant les aigües i provocant canvis molt greus en l'atmosfera i l'ecosistema de cada regió.

Si ens remuntem als anys 80 i segons dades oficials de l'Agència Estatal de Meteorologia, podrem veure com van augmentant de forma constant. Cada vegada l'estiu dura més temps, passant de tenir quasi cinc setmanes més a conseqüència de les altes temperatures. Tot i que, la cosa no s'atura aquí perquè cada dècada l'estiu continua pujant nou dies.

L'impacte a l'ecosistema i a la població ja és evident. Cada vegada hi ha més incendis i sequeres. No estàvem patint una situació de sequera extrema des de 1970. En diversos punts de la península no plou des de fa més de cent dies des del gener de 2023. Des de finals de març aquestes temperatures estan pujant molt més del normal per l'època de l'any en la qual estem.

Cada vegada hi ha més problemes de salut relacionats amb el canvi de temps extrem per deshidratació, insolacions o problemes respiratoris

Segons l'AEMET, a Catalunya poden pujar les temperatures pels tres pròxims mesos entre un 20 i un 50% respecte a la mitjana. I la probabilitat de pluja és escassa, inferior a la que tocaria.

Catalunya està repartida en dues parts, de moment, clima lleugerament sec i sec, però pot arribar a un clima molt sec en algunes zones, segons fonts de l'AEMET. El clima càlid i la falta de pluja estan produint múltiples problemes tant per la salut, com per l'alimentació, com per l'ecosistema.

És moment de començar a prendre mesures per evitar que el clima i la nostra salut empitjorin:

1. Utilitza només l'aigua necessària per rentar, no abusis del rentatge

2. Quan et dutxis o et rentis les dents, apaga l'aigua mentre t'ensabonis o et raspallis

3. Evita sortir en les hores de més calor, entre les 10 i les 17 h, aproximadament

4. Beu molta aigua

5. Mantenir els espais nets és important per evitar incendis, igual que, no tirar les burilles de les cigarretes

6. Fer accions de neteja amb el teu ajuntament per mantenir els espais naturals protegits és de gran ajuda

7. Evitar fer ús del cotxe si no és indispensable perquè farem pujar la temperatura de l'atmosfera