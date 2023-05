Els Amics de les Arts han presentat el seu nou treball 'Allà on Volia' a les escales de la Catedral de Girona en el marc del festival Strenes. Ho han fet amb un doble concert a dos quarts de vuit i a les deu de la nit, diferenciats per una cançó del repertori. Mentre a la primera sessió han optat per 'Un bon exemple', al segon concert l'aposta ha estat per 'Estimeu-me'. Dani Alegret n'ha fet broma: "Sabem que n'hi ha que venen als dos concerts i és per no repetir". Tots dos espectacles han començat amb 'Allà on volia', seguit de 'Ja no ens passa' i han acabat amb 'Jean-Luc' i 'Semblava que fossis tu'. El públic feia setmanes que havia exhaurit les més de 1.600 entrades disponibles.

El concert, que els Amics de les Arts han descrit abans de començar les dues interpretacions com a "enèrgic", ha estat seguit amb entusiasme pel públic de principi a fi. Els assistents han aplaudit, han ballat asseguts i dempeus i han deixat anar rialles amb les intervencions en toc d'humor dels artistes de Girona. Poder cantar a casa i fer-ho en un espai emblemàtic com el de les escales de la Catedral és, segons els artistes, "fantàstic". "Girona sempre ens ha acollit", ha agraït Ferran Piqué en una de les seves intervencions i ha afegit que agraeixen poder desplaçar-se a peu fins a l'escenari i que se senten a casa "inclús en Dani que no viu aquí".

'Allà on Volia'

D'aquest nou àlbum 'Allà on Volia' que avui presentaven han destacat la col·laboració amb Eva Amaral, que ha posat veu a la cançó 'La Nit Sembla Que Serà Nostra'. "Quan vam compondre la cançó, vam pensar que seria la veu que sonaria nosaltres fóssim els protagonistes", ha explicat Joan Enric Barceló, i que finalment ha estat possible gràcies a la bona predisposició de l'artista que inclús hi canta en català.

El concert ha barrejat cançons dels altres disc amb algunes de les noves com 'Citant Mercè Rodoreda' o 'De córrer per tot Nova York'. A l'equador, per la interpretació de la mítica 'Louisiana o els camps de cotó', Joan Enric Barceló i Ferran Piqué han baixat de l'escenari per cantar-la entre el públic, mentre pujaven les escales de la Catedral. Un instant que ha estat emotiu i íntim per tot el públic, que ha cantat la tonada mentre els gravava de prop amb els seus telèfons mòbils.

Un altres dels moments destacats de la nit ha estat quan els Amics de les Arts s'han assegut en tamborets per interpretar en una sola cançó estrofes de diferents hits. Una proposta que han assegurat que és per no deixar-se cap petició del públic.

Al llarg de divuit anys de trajectòria sobre els escenaris, les temàtiques de les cançons dels Amics de les Arts han avançat en el temps al mateix ritme que ho fan els artistes, canviant de tòpics que se centraven en experiències de joventut a les que tenen actualment al voltant dels 40 anys. Tot i el canvi, estan convençuts que "l'essència" de la seva música "segueix sent la mateixa".

Amb tot, aquest dissabte a la nit, les escales de la catedral s'han convertit en el teló de fons per aquest segons concert dels Amics de les Arts a l'indret, on el públic, format per gent de totes les edats, s'ha entregat en tot moment.