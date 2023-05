L'Audiència de Barcelona ha autoritzat que una metgessa designada per l'advocat de Dani Alves examini la noia de 23 anys que va denunciar-lo per violació. Ho ha avançat La Vanguardia i ho han confirmat a l'ACN fonts judicials. La resolució comunicada a les parts dilluns per la tarda atén el recurs d'apel·lació presentat per la defensa de l'exblaugrana que sol·licitava la presència d'un metge de part als exàmens forenses a la víctima. D'aquesta manera, tal i com ja va demanar la magistrada titular del jutjat 15 de Barcelona, se li farà un examen mèdic per determinar el seu estat psicològic i també les seqüeles que pugui tenir. Tot plegat per veure si aquest estat emocional i aquests símptomes són compatibles amb la violació denunciada.

Alves assegura en la seva quarta versió que la relació amb la denunciant de violació va ser consentida Segons el diari, fa dues setmanes, un dels forenses de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya va emetre un informe en què el metge signant concloïa l'oportunitat de derivar la víctima a la unitat de psicologia del mateix centre per fer una anàlisi. Aquesta cita no s'ha produït i ara podrà assistir-hi la metgessa designada per la defensa. D'acord amb el rotatiu, la víctima ja va presentar un informe que descrivia els sentiments enfrontats de “ràbia”, “tristesa” i “fàstic” que la jove sentia quan recordava els fets. El text indicava que el succés li provocava un plor incontrolable i revelava que sentia que la gent estava qüestionant constantment el seu relat. Alhora, explicava l’angoixa que li provoca sortir al carrer, perquè té la sensació que algun detectiu contractat per la defensa del jugador la pot estar seguint. També va afirmar sentit pànic de pensar que en algun moment es pugui saber la seva identitat. La magistrada espera ara que es faci el nou examen, en el qual, tal com indica l’Audiència, haurà de ser present la metgessa designada pel despatx d’Alves. Alves està acusat de violar una jove durant la matinada del 31 de desembre, al lavabo d’un reservat de la discoteca Sutton. El jugador va tornar a Barcelona el 20 de gener i després de ser detingut pels Mossos d’Esquadra va passar a disposició judicial, on la jutgessa li va prendre declaració i el va enviar presó. Una càmera de la discoteca va captar el menyspreu d'Alves Fa dues setmanes, l'advocat del brasiler va tornar a reclamar que el posessin en llibertat provisional i va aportar un informe on s'analitzen les imatges de seguretat de la discoteca. La resposta de la jutgessa es podria saber aquesta mateixa setmana.