El Departament de Recerca i Universitats ha posat en marxa la campanya “Si et canvien la llengua, no et tallis” per donar a conèixer els drets lingüístics de l’alumnat i del professorat universitari i per difondre les bústies de drets lingüístics habilitades per les universitats. La campanya vol incidir particularment en la protecció del català, la llengua més perjudicada per canvis injustificats de la llengua de docència.

Les universitats catalanes tenen el compromís de mantenir la llengua de docència indicada en els plans i guies docents. Per aquest motiu, a principi de curs cada universitat fa pública la llengua en què s’impartiran els diversos grups, cosa que permet a l’estudiant disposar d’aquesta informació abans de matricular-se i escollir l’opció més adient a les seves necessitats. Un cop començat el curs, la llengua de docència no es pot canviar, encara que un alumne ho demani, perquè això vulneraria els drets dels estudiants que s’havien matriculat a l’assignatura o grup comptant que seria en la llengua anunciada. Bústies de drets lingüístics Les universitats disposen de bústies de drets lingüístics per tal de canalitzar, de manera confidencial, les consultes i queixes sobre canvis en la llengua de docència o sobre altres qüestions relacionades amb les llengües en l’entorn universitari. El web “No et tallis! Els drets lingüístics a la universitat”, del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat, aplega les bústies de drets lingüístics de les dotze universitats catalanes. Aprendre el català abans d’arribar a Catalunya D’altra banda, el Departament de Recerca i Universitats també promou l’acollida lingüística per a l’alumnat de fora dels territoris de llengua catalana que té previst fer una estada acadèmica en alguna universitat de Catalunya. Enguany, en col·laboració amb l’Institut Ramon Llull i les universitats catalanes, s’han organitzat cursos de català en origen a quinze universitats de l’exterior, destinats a estudiants que faran un Erasmus a Catalunya i volen començar a aprendre aquesta llengua abans d’arribar. Aquests cursos són gratuïts, corresponen al nivell A1 i tenen una durada de 30 hores, impartides de manera intensiva al llarg de poques setmanes. El web “Estudia català abans d’arribar a Catalunya” recull tant aquests cursos presencials com les diferents opcions virtuals per aprendre català. A més, els estudiants de mobilitat també podran aprendre català a través de la plataforma OLS (Online Linguistic Support) del programa de mobilitat Erasmus+. L’OLS és una plataforma d’aprenentatge d’idiomes en línia adreçada a estudiants Erasmus amb l’objectiu de posar al seu abast els recursos lingüístics necessaris perquè puguin iniciar l’aprenentatge de la llengua del país que els acollirà abans d’arribar-hi. La inclusió de la llengua catalana a l’OLS havia estat una reivindicació històrica que, finalment, es farà realitat a partir d’aquest curs. Pla per potenciar el català en el sistema universitari i de recerca Totes aquestes mesures formen part de les accions previstes en el Pla d’enfortiment de la llengua catalana en el sistema universitari i de recerca de Catalunya, impulsat pel Departament de Recerca i Universitats en col·laboració amb tot el sistema de coneixement, amb l’objectiu de garantir els drets lingüístics de l’alumnat, el professorat i tota la comunitat del sistema universitari i de recerca del país, i preservar el paper del català com a llengua pròpia.