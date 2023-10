Un grup de Whatsapp amb contingut violent i pornogràfic s’ha viralitzat en els últims dies entre nens de 12 de Barcelona. S’hi han compartit imatges porno –una amb un cadàver– i de maltractament animal, en què es veu una mà asfixiant una gallina. També apareixen comentaris racistes com «putos moros» o proclames de «Viva Franco», missatges homòfobs de l’estil «tens cara d’homosexual» o «el següent comentari és gai», peticions de sexe, insults i referències a la venda de marihuana. Els menors, molts d’ells de primer de l’ESO, afirmen que hi han sigut afegits per desconeguts. Alguns instituts que han detectat el que estava passant han tractat el tema a classe i han alertat les famílies perquè parlin amb els seus fills i vigilin aquest contingut durant els pròxims dies. Els Mossos, per la seva banda, recomanen sortir del grup i no interactuar-hi.

Vuit del matí del dimecres 11 d’octubre. Faltava mitja hora perquè el Joan (nom fictici), un nen de 12 anys i alumne d’un institut de Barcelona, comencés les classes. «Estava amb un amic que em va dir que l’havien inclòs en un grup de Whatsapp en què hi havia molta gent de l’insti i li vaig demanar que m’hi fiqués. Vaig pensar que seria alguna cosa de bon rotllo», explica. El grup es diu ‘Niños toda España’ i ningú coneixia l’administrador i creador del grup.

Afegits sense permís per desconeguts

El cert és que, al cap de pocs minuts, el Joan ja era a dins. «Jo vaig saludar, i quan van començar les classes vaig deixar el mòbil», explica el nen. Quan el va tornar a encendre, hi havia 3.000 missatges. Entre ells, imatges pornogràfiques, degradants, de maltractament animal, de caràcter racista i homòfob. «Són coses molt bèsties, i al cap de poca estona me’n vaig anar del grup, a mi això no m’agrada», se sincera el noi, que no ha explicat res als seus pares però sap que altres companys de classe hi segueixen sent.

«Jo no sé qui va avisar els profes, però se’n van assabentar, i vam parlar d’això a classe», explica una altra alumna. La nena explica que tots els alumnes amb mòbil de primer de l’ESO del seu institut han sigut afegits a aquest grup per part de desconeguts. «Hi ha com 200 persones al xat i diuen que els que l’han creat podrien tenir 18 anys. Però els profes diuen que poden ser més grans», explica la nena, una mica espantada. «¿Com han aconseguit els números de mòbil?», es pregunta. Els professors els van demanar que abandonessin el grup. «Però t’hi tornen a posar al segon», explica la nena.

El tema s’ha tractat a classe

Aquest no és l’únic institut que ha intervingut sobre l’assumpte. «Ens han avisat que molts dels vostres fills, ahir a la tarda, van ser inclosos en un grup de Whatsapp que es deia ‘NIÑOS TODA ESPAÑA’ amb contingut que sembla poc adequat: incitació a l’odi, contingut violent, sexual....». Així comença la comunicació a les famílies d’un altre institut que ha corregut entre els grups de Whatsapp dels pares del barri. Es desconeix, de moment, si hi ha nens d’edats més primerenques que també estarien rebent aquest contingut als seus telèfons. «Com QUE desconeixem l’objectiu del grup i l’abast de l’acció, ens sembla important avisar-vos perquè pugueu parlar amb els vostres fills i prendre les mesures de seguretat que considereu per protegir les vostres dades», es recomana a l’escrit.

Altres pares han alertat del tema a través de les xarxes socials, esperant una resposta de les autoritats.

De moment, als Mossos d’Esquadra no els consta l’existència d’aquest grup. Com que es tracta d’un pont de quatre dies en què les escoles es mantenen tancades, la policia catalana recomana no inteactuar mai amb les persones d’aquest xat, alertar la policia i intentar conservar material per poder analitzar-lo, ja que és possible que alguns dels continguts que s’hi comparteixin siguin constitutius de delicte.