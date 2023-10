L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha insistit aquest dissabte que Espanya està davant d’un “dilema de resolució complexa”, ja que ha de decidir si es repeteixen les eleccions o bé pactar amb un partit que “no renunciarà a la unilateralitat”. En un missatge al seu compte d’Instagram el dia després de la reunió de Junts amb el líder socialista, Pedro Sánchez, Puigdemont ha remarcat que Espanya haurà de decidir si vol repetir eleccions, “amb el risc que els equilibris polítics siguin tan fràgils com ara”, o bé pactar amb Junts, una formació que “manté la legitimitat de l’1 d’octubre i que no renuncia ni renunciarà a la unilateralitat com a recurs legítim per a fer valer els seus drets”.

Puigdemont ha penjat aquest missatge a Instagram aquest dissabte, el dia després que la seva formació es reunís amb una delegació del PSOE per tractar sobre la investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol. El missatge és un estracte de la conferència que l’expresident va pronunciar a Brussel·les el passat 5 de setembre, on va fixar l’amnistia com a condició “prèvia” per començar a negociar un “acord històric” amb l’Estat. Després de la reunió amb Sánchez, aquest divendres la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va afirmar que la seva formació encara veu "lluny" el "compromís històric" que ha de permetre un acord per a la investidura del líder del PSOE.