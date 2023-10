Unes 700 persones -segons la Guàrdia Urbana- s'han manifestat aquest dissabte pels carrers de Barcelona per defensar Palestina contra el "genocidi" d'Israel. La protesta ha començat a les 12 hores a la rambla del Raval i s'ha desplaçat fins a les places de la Universitat i de Catalunya, fins arribar al Passeig de Gràcia, per acabar a la seu de la Comissió Europea. La mobilització s'ha convertit en una crida a la resistència del poble palestí, i s'han cridat proclames contra l'OTAN i el "genocidi" d'Israel, país que consideren un "estat colonial". S'ha cridat al "boicot" a Israel i s'ha defensat Palestina amb proclames com "Gaza no estàs sola". "Israel assassí del poble palestí" ha estat el crit més unànime a la manifestació.

Les banderes palestines han protagonitzat la marxa, plena de gent de totes les edats, famílies i infants inclosos. La mobilització ha arribat a les 14:30 a la seu de la Comissió Europea. Entre crits de "Free Palestine" o "Des del riu fins al mar, Palestina llibertat", s'han llegit diversos manifestos en àrab, castellà i anglès. Entre d'altres missatges, s'ha fet una crida a mobilitzacions a totes les ciutats del món per defensar la causa palestina. També s'ha assegurat que el poble palestí "no callarà mai" contra els "còmplices del genocidi" d'Israel. Abandonar Gaza La manifestació s'ha dissolt passades les 15 hores. Quan faltava tan sols una hora pel termini que ha fixat Israel perquè els civils palestins abandonin el nord de la Franja de Gaza, inclosa la ciutat de Gaza. Un portaveu de les Forces de Defensa d'Israel, el coronel Avichay Adraee, ha confirmat l'obertura de "dos corredors segurs" cap al sud en direcció a Khan Yunis. "Es permetrà la circulació pels carrers indicats sense cap dany entre les 10.00 i les 16.00 hores. Si us preocupeu per vosaltres mateixos i els vostres éssers estimats aneu cap al sud, seguint les instruccions", ha avisat Adraee en un missatge a X. En paral·lel, l'exèrcit hebreu assegura que Hamàs encara reté més de 120 ostatges i ha anunciat que ha matat diversos milicians que es volien infiltrar des del Líban.