El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a 19 anys i 6 mesos imposada per l'Audiència de Tarragona a un narcotraficant que va emborratxar i va subministrar drogues a una menor i la va violar sota la promesa de comprar-li un mòbil.

L'home, de 36 anys, es dedicava a la venda de droga tant fora com a casa seva, on convidava tres menors que havia conegut en una discoteca de Salou (Tarragonès), que a l'agost del 2020 comptaven amb 14, 15 i 16 anys, cosa sabuda per l'home.

Així, el condemnat va quedar el 9 d'agost amb la menor de 14 anys, que aquella nit va perdre la bossa amb el mòbil, i ell li va respondre que en compraria un altre i, després, van anar a casa seva, on van beure alcohol i ella va accedir a esnifar cocaïna després que ell no deixés d'insistir-hi.

Després, l'home en va començar a abusar mentre li deia que li compraria l'últim Iphone. Poc després, va intentar mantenir relacions sexuals amb ella, però aquesta es va negar plorant fins que, estant adormida o, almenys no tenint noció del que passava, la va violar.

L'endemà, la menor va anar a casa seva juntament amb la de 15 anys i allà van estar consumint alcohol i drogues mentre l'home atenia els seus clients.

El 12 d'agost es va practicar el registre del domicili del condemnat, on també hi havia les dues menors.

Diu la sentència que el condemnat, reincident per tràfic de drogues, "presenta un patró d'abús esporàdic de cocaïna i alcohol i de consum diari de cànnabis, té reconeguda una discapacitat administrativa del 65% i trets dissocials de la personalitat".

L'Audiència de Tarragona el va condemnar a 19 anys i sis mesos per un delicte continuat d'abús sexual i un altre de corrupció de menors, amb l'atenuant d'alteració psíquica, més un tercer delicte contra la salut pública, una decisió que va confirmar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

L'home va recórrer al Suprem al·legant que la víctima dels abusos li va dir que tenia 19 anys i que al registre no va ser trobat ni un sol mil·ligram de cocaïna o cànnabis.

Però el tribunal respon que "no concorre cap circumstància que permeti sustentar que el processat cregués que la víctima era més gran de 16 anys".

I afegeix que amb la seva conducta va promoure la prostitució de la menor, en relacionar la seva sexualitat amb una retribució (telèfon), com acredita el testimoni d'ella i els enregistraments a la càmera web del domicili del condemnat, que van ser les proves claus per sostenir també la pena per tràfic de drogues.