El Govern ha impulsat aquest 2023 la construcció directa de més de 2.100 pisos de lloguer social, amb una inversió de 284 milions d’euros. A través de l’Incasòl, el Departament de Territori ha iniciat la construcció d’habitatges a 36 municipis, principalment de l’àrea metropolitana. Una d’aquestes promocions és al barri Fondo de Santa Coloma de Gramenet, des d’on aquest divendres la consellera Ester Capella ha ressaltat que l’objectiu és “que el mercat de l’habitatge deixi de ser salvatge, per a què tothom hi pugui accedir en igualtat de condicions”. Durant la visita a Santa Coloma, la consellera ha declinat respondre les preguntes de la premsa en relació al recent traspàs integral de Rodalies acordat entre el PSOE i ERC.

Dels 2.155 habitatges impulsats aquest 2023, n’hi ha 351 que estan en obres, com els de Santa Coloma. Mentrestant, n’hi ha 964 en fase de redacció i 512 en programació -la fase prèvia a la redacció del projecte-. La resta fins arribar a la xifra final -més de 300-, formen part de convenis aprovats aquest any però es preveu que es comencin a desenvolupar durant el 2024.

Capella ha presumit del volum de pisos socials desencallats per l’Incasòl enguany. “Estem convertint l’Incasòl en el principal promotor d’habitatge públic de Catalunya, amb una tasca que no hauria d’haver deixat mai de tenir”, ha ressaltat la consellera, que ha lamentat que anteriors consellers de CiU o Junts “decidissin que aquesta empresa no havia de ser l’eina principal per nodrir el país d’habitatge públic”.

“Avui hem assumit el repte per a què torni a encapçalar la construcció de pisos de lloguer social, amb un cnavi radical de tendència”, ha etzibat, tot apuntant que entre el 2012 i el 2022 l’Incasòl va impulsar 828 habitatges directes, “mentre que aquest any ja se n’han desencallat més de 2.100”.

Capella ha augurat que aquests pisos “han de permetre treballar per a què el mercat deixi de ser tant salvatge, i que algun dia s’arribi a un escenari en què tothom pugui accedir a un pis de lloguer en igualtat de condicions”. “Volem que l’habitatge marxi de la lògica actual que segueix el mercat”, ha emfatitzat.

Els habitatges construïts directament per l’Incasòl tiren endavant en sòl propi de la Generalitat o a través de diferents acords signats amb ajuntaments, en els quals el municipi cedeix gratuïtament un terreny per a 75 anys. En aquests casos, l’Incasòl construeix els pisos i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya els gestiona i defineix, juntament amb cada municipi, els criteris d’adjudicació.

Segons dades facilitades pel departament de Territori, hi ha promocions en marxa a un total de 38 poblacions: Barcelona, Badalona, Badia del Vallès, Begues, Blanes, Castellar del Vallès, Figueres, Granollers, Girona, l’Hospitalet de Llobregat, Igualada, Lliçà d’Amunt, Lloret de Mar, El Masnou, Mataró, Mollet, Montmeló, Olesa de Montserrat, Palau-solità i Plegamans, Pineda, Polinyà, Reus, Ripollet, Rubí, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Pere de Ribes, Sant Sadurní d'Anoia, Sant Vicenç de Castellet, Teià, Terrassa, Valls, Viladecans i Vilafranca.

En el cas de Santa Coloma, s’està construïnt una promoció de 38 habitatges a la plaça Alfons Comín. Els pisos tenen un mínim de 60 m2 útils i s’estan aixecant en el marc d’un projecte europeu d’eficiència energètica que redueix les emissions de CO2 i alhora genera un excedent d’energia per a altres comunitats.

Del conjunt de pisos de Santa Coloma, un 25% de les adjudicacions es reserva per a persones joves, mentre que un 10% es destinarà a veïns amb especial grau de vulnerabilitat. La resta, es repartiran per concurs públic.

Els més de 2.100 pisos de construcció directa de l’Incasòl formen part del programa de la Generalitat per ampliar el parc social amb 10.000 habitatges fins el 2026, un objectiu al qual s’hi preveu arribar a través de diferents vies. Un altre dels canals que per ampliar el parc és a través d’ajudes públiques a les promocions liderades per ajuntaments o cooperatives, un sistema amb què s’han impulsat enguany 5.000 habitatges. Una tercera via són els pisos que l’Incasòl ha comprat i preveu adquirir a grans tenidors.