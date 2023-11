Tal com havien anticipat els demògrafs, Catalunya ha arribat aquesta tardor als vuit milions d’habitants, segons les dades publicades ahir per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). La població catalana ha passat per tant dels sis als vuit milions d’habitants entre el 1987 i el 2023 a causa, en gran part, de l’empenta de la immigració.

La societat catalana és ara molt diferent de la que protagonitzava el famós eslògan de l’etapa de Jordi Pujol «Som 6 milions»: fonamentalment perquè actualment hi ha menys natalitat, més estrangers i la població està més envellida. Per exemple, des del 2018 hi ha més defuncions que naixements, de manera que, amb una taxa que no arriba a 1,5 fills per dona, «si no arribessin estrangers, la població s’aturaria», en paraules d’Albert Esteve, director del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB. El descens de la natalitat es compensa per l’arribada de migrants, ja que Catalunya i, especialment Barcelona, és un focus d’atracció de primer ordre. «Hi ha algunes zones que perden població, mentre que altres només reben un tipus d’immigrants i altres acullen altres perfils… La situació és heterogènia», adverteix Esteve.

Àrea metropolitana

L’augment de població es concentra a l’àrea metropolitana de Barcelona, on 121 dels 125 municipis han guanyat població. Així mateix, hi ha increments a la Catalunya central i àmplies àrees prelitorals i costaneres, tant a les comarques gironines com del Camp de Tarragona. En canvi, a les terres de Ponent i les Terres de l’Ebre s’observa un descens poblacional.

D’aquesta manera, segons ha detallat l’Idescat, el 73% de la població es concentra a la província de Barcelona, mentre que a Tarragona hi viu l’11%, a Girona el 10% i a Lleida amb prou feines el 6%. Durant el franquisme i a rebuf del desenvolupisme, Catalunya va créixer gairebé en dos milions i mig d’habitants gràcies a ciutadans procedents d’altres parts d’Espanya. A partir de la dècada dels 2000, atrets pel boom de la construcció, la major part de les arribades són d’estrangers. Des que es va iniciar el segle, més d’un milió d’immigrants s’han instal·lat a Catalunya, cosa que situa la comunitat, amb un creixement del 3,4 per mil, per sobre de la mitjana espanyola i europea.

D’aquesta manera, la població d’origen migrant ha passat d’un 1,6% marginal (poc més de 100.000 persones) a finals dels 80 a suposar el 21% dels ciutadans. Conformen un total d’1,65 milions de persones, la majoria procedents del continent europeu (el 31%), Amèrica (el 28%), que es divideixen entre el 19,5% d’Amèrica del Sud i la resta d’Amèrica central i els EUA, i l’Àfrica (el 25,5%). El 14,6% restant és Àsia i Oceania. Segons Julio Pérez Díaz, sociòleg i científic del CSIC, les arribades «seguiran passant», i per això «una política adequada consisteix a preparar-se, fer un esforç d’integració i evitar les ideologies racistes». Per tant, un dels reptes immediats per a Catalunya és la integració i la cohesió social, de manera que els immigrants actuals i futurs disposin de feina, habitatge i accés a l’educació, a la sanitat i a la resta de drets ciutadans.

Envelliment

Una altra de les grans diferències amb l’etapa de Pujol de finals dels anys 80 és l’envelliment de la població. Fa gairebé 40 anys l’edat mitjana dels catalans era de 36,3 anys i avui se situa en els 43,3 anys. La població més gran de 65 anys s’ha doblat des del 1987 i ja representa el 19,3 % del total, amb 1.528.322 persones en aquest grup. A més, l’esperança de vida ha passat dels 77,2 anys als 83,6 anys, una progressió que va en augment. I com que són les dones les que viuen més anys, el 50,8% de la població, 4.065.088 persones, són dones, davant de 3.940.696 homes.