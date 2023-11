L'Hospital Sant Joan de Déu ha separat aquest dimecres les dues bessones siameses procedents de Mauritània. L'operació, que s'ha desenvolupat segons el previst, ha durat cinc hores i hi ha participat un equip de 20 professionals, informen des del centre.

Les nenes van néixer el 8 d'octubre i estaven unides per la part superior de l'abdomen, amb un cordó umbilical únic i un pes conjunt de 5,2 kg. Les pacients van arribar a Barcelona amb els seus pares el 27 d'octubre a través del programa solidari Cuida'm de l'hospital. Són ateses pels equips de Neonatologia i Cirurgia, així com per especialistes en Cardiologia, Gastroenterologia, Nutrició i Anestèsia, entre d'altres, i la recuperació es farà a la Unitat de Cures Intensives Neonatals.

L'hospital té previst informar de l'evolució de les pacients en els propers dies.