La solució no implica reduir les hectàrees de cultius que es reguen, sinó perquè aquest regadiu sigui realment eficaç. "Es poden produir aliments més adaptats amb sistemes de suport, per exemple, o es poden aplicar tecnologies per a un millor aprofitament de l'aigua que tenim", ha reflexionat aquest dimecres el coordinador del sindicat agrari Unió de Pagesos (UP), Joan Caball, que avisa que davant d'una situació de sequera com l'actual, "els ciutadans no només hauran d'aprendre a estalviar aigua, sinó que potser han de modificar la manera de consumir".

"Ens estem trobant que la meitat de la carn de vedella i la meitat de la de xai que es crien a Espanya es destinen a l'exportació, a països com els àrabs que la valoren per la seva alta qualitat... I, mentrestant, aquí, els nostres consumidors estan disposats a pagar milionades per una vedella de Nebraska o per un tall de carn argentina", ha il·lustrat Jordi Armengol, responsable del sector ramader a la mateixa organització agrària. A l'escenari actual, Caball ha demanat acabar "amb el mite que el sector agrari consumeix una gran quantitat d'aigua, tenint en compte que subministra d'aliments a la població i que l'aigua és una de les matèries necessàries per fer-ho". "Els aliments que produïm són de qualitat i això no només és per a la gent d'aquí. També els turistes aprecien la nostra gastronomia i el producte amb què s'elabora", ha destacat. Disposats a fer pinya "i a buscar noves fonts de subministrament comptant amb altres sectors com aliats", el líder d'UP ha admès que el problema és que "els pagesos pintem poc a Catalunya". "Moltes vegades ens trobem que a Brussel·les defensa millor els interessos del sector agropecuari català el ministre d'Agricultura francès que el ministre espanyol", ha lamentat el dirigent del sindicat majoritari al camp català. Efectes fatals sobre les collites Els agricultors ja comencen a fer estimacions de les conseqüències de la sequera, que podria malmetre entre el 70% i el 100% de la propera collita de fruita primerenca a Lleida i entre el 30% i el 40% de les varietats més tardanes. A les finques de secà de les Garrigues, l'Alt Camp, la Terra Alta les pèrdues poden pujar fins al 95% en cultius d'olivera, mentre que les oliveres que compten amb regadiu de suport al Tarragonès, la collita estarà entre el 50% i el 60%. "Ens hem d'anar fent a la idea que en els propers sis o set anys, la conca mediterrània disposarà d'un 20% menys d'aigua que ara. I que amb aquesta aigua cal continuar produint aliments per a un nombre més gran de població", ha observat Robert Savé, investigador emèrit de l'IRTA i professor d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). "Tots els sectors agraris estan fent esforços -ha subratllat Savé-, alguns com el vitivinícola ha fet una aposta per la producció ecològica, empesa també pel que li demanava el mercat".