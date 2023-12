La carta que la consellera d'Educació, Anna Simó, ha adreçat a les famílies d'alumnes ha "indignat" la plataforma Associació Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC). En concret, l'entitat denuncia que "després d'anys de menystenir i ignorar" les famílies, la consellera "s'atreveixi" a demanar-los el que el Departament "no és capaç de fer", regular l'ús de les pantalles, fomentar la lectura i acompanyar durant l'estudi. L'entitat afirma que fa "molts anys" que proposa mesures per "revertir els mals resultats" constatats ara arran de l'informe PISA i lamenta que "totes" són "sistemàticament tombades" al marc del Consell Escolar de Catalunya pels representants d'Educació.

"Només en els darrers cinc anys" l'aFFac afirma que ha posat a l'abast d'Educació "múltiples recursos, informes i propostes per millorar el sistema educatiu". Però cap d'aquestes iniciatives "no ha estat mai escoltada ni tinguda en compte".

Per aquest motiu, l'entitat critica que Simó demani ara "confiança cega" a les famílies "sense oferir mesures clares per revertir d'una vegada per totes les mancances del sistema educatiu".

L'entitat també ha lamentat la "manca d'autocrítica i de propostes concretes" de Simó a l'entorn dels resultats de l'informe PISA, un informe "que evidencia els mals resultats del sistema educatiu català".

En aquest sentit considera que les declaracions de la consellera a la roda de premsa que va oferir dimarts, l'endemà que es coneguessin els resultats de l'informe, van ser "ambigües" i "contradictòries", i "evidencien" que Educació "continua sense tenir un pla que pugui desplegar amb mesures concretes".

A més, la federació ha criticat que al consellera parli de pobresa infantil i segregació escolar "sense tenir en compte un dels principals factors segregadors del sistema educatiu català: la doble xarxa educativa". Sobre aquesta qüestió, l'aFFaC puntualitza que després de quatre anys d'implementació del Pacte contra la Segregació Escolar, "les dades segueixen indicant que és la xarxa pública qui escolaritza un major percentatge d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, tot i que és la xarxa privada concertada qui cada any rep més diners per escolaritzar alumnat d'aquest perfil".

Finalment, l'aFFaC considera "intolerable" el primer argument que va donar el Departament per justificar els mals resultats de l'informe PISA, la suposada sobrerepresentació d'alumnat d'origen migrant a les proves -argument que va rectificar hores després-, "en un context on els discursos xenòfobs estan creixent dins i fora de l'esfera política".