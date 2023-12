El líder del PSC, Salvador Illa, demana al Govern que actuï "sense precipitació" en matèria educativa i diu que cal escoltar els docents a l'hora de prendre decisions. En una visita a les instal·lacions de l'EDAR de Castell-Platja d'Aro (Baix Empordà), Illa ha afirmat que cal "pensar bé les coses que es fan" i s'ha referit als "matisos" que es van haver de fer arran de l'informe PISA. En aquest sentit, ha dit que els socialistes aniran a la convocatòria de la setmana que ve amb voluntat "d'ajudar", però que demanaran que s'escolti "els que estan a les aules" i que es mirin "els llocs de Catalunya, que n'hi ha, on es fan les coses bé".

D'altra banda, ha agraït l'aportació dels col·legis professionals, que han proposat interconnectar el sistema Ter-Llobregat amb el Consorci d'Aigües de Catalunya (CAT) però ha defensat la dels socialistes, que passa per actuar en la regeneració d'aigües per afrontar la sequera. "Crec que és positiu que s'hagin unit quatre col·legis professionals. Penso que en molts d'aquests debats els hem escoltat molt poc", ha dit.

Tot i això, ha reiterat que "en el si del govern alternatiu" i tenint en comptes els estudis que han fet, creuen que "l'abastament de l'àrea de Barcelona es resoldria si es fessin les actuacions necessàries en matèria de regeneració d'aigua perquè donaria autosuficiència". "Pensem que aquest és el camí a seguir i ens hauria agradat que hi hagués hagut més celeritat en les actuacions", ha afegit.

Illa ha visitat aquest dissabte les instal·lacions de l'estació depuradora d'aigües residuals de Castell-Platja d'Aro des d'on ha lloat la tasca que fa el Consorci de la Costa Brava i "l'aposta que tenen pel futur amb la recàrrega d'aqüífers". "Pensem que van en la direcció adequada", ha dit Illa. En aquest sentit, el líder socialista ha constatat "la dificultat" del moment actual amb una greu sequera. "El superarem", ha dit. Però per fer-ho, ha insistit, caldrà "l'esforç de tots". "El nostre grup està disposat a ajudar en el que sigui, tot i que les decisions li corresponen al Govern", ha afegit.

"Proporcionalitat" i "celeritat"

En relació a això, Illa ha dit que cal treballar amb principi de "proporcionalitat" però també amb "celeritat". Aquí els socialista ha criticat el retard en determinades inversions. De fet, Illa ha dit que el que està passant en matèria de sequera té a veure amb "un quadre general de balanç dels últims 10 anys". "Són 10 anys on hem centrat les energies del país en qüestions que fan molt de soroll però ara mirem i estem en un greu problema de sequera, on hauríem hagut de fer coses. També en matèria de renovables, que estem a la cua, o veiem com l'aeroport de Barcelona que està al límit i no acabem de fer res al respecte", ha assegurat.

L'informe PISA

El líder socialista ha dit també que recentment s'han rebut notícies "preocupants" en matèria educativa, referint-se a l'informe PISA. Sobre això, ha afirmat que assistiran a la convocatòria que el president Pere Aragonès ha fet per la setmana que ve, però ja ha avançat que demanar que s'actuï "sense precipitació". "S'han d'escoltar els docents, les persones que estan a les aules, les direccions dels centres en particular i mirar els llocs de Catalunya on es fan les coses bé per prendre nota", ha afegit. Amb tot, ha dit que hi acudiran amb "voluntat d'ajudar".

Illa també ha demanat que "es pensin bé les coses que es fan". "Aquesta setmana hem vist alguns anuncis que s'han hagut de matisar. Cal pensar les coses i consensuar-les", ha dit en relació a les declaracions de la consellera d'Educació, Anna Simó.