Els dinars de Nadal d’Amics de la Gent Gran són una de les tradicions més esperades pels usuaris de l'entitat i els seus voluntaris. Aquest dissabte han compartit taula a l’hotel Icària gairebé 200 persones, però en total hi ha programats 21 dinars de Nadal a Catalunya per a 2.000 persones. La iniciativa s’emmarca en la campanya ‘Aquest Nadal, et pot tocar tu’, amb l’objectiu de combatre i conscienciar a la societat de la soledat no desitjada que viuen moltes persones grans. Una situació que s’agreuja especialment durant les festes nadalenques, perquè “recorden a persones que ja no hi són i comenten que estan tristes”, ha dit el director gerent d'Amics de la Gent Gran, Albert Quiles.

Amb cares d’emoció i vestits amb les seves millors gales, poc a poc, 200 persones grans acompanyades dels seus voluntaris han anat omplint la sala reservada per aquesta ocasió. Alguns d’ells no s’han separat ni un moment de la seva parella, és a dir, la persona voluntària de l’entitat amb qui durant tot l’any comparteixen tantes converses i moments. El dinar de Nadal, però, és una cita encara més important. És un dia molt especial que estan esperant durant tot l’any”, ha dit Quiles. Perquè aquesta cita els permet ampliar el seu cercle d’amistats i compartir taula amb altres persones que participen d’aquest programa per combatre la soledat no desitjada. “El Nadal no és Nadal si no es comparteix”, ha comentat. És el cas de la Nuri i l’Orquídia. Fa tres anys que formen part de l’entitat i estan molt unides. Ja es coneixien d’abans perquè, a més, són veïnes. Ells han estat les primeres a arribar a la cita. És el millor que m’ha passat en la vida, conèixer aquesta entitat i la Nuri”, ha dit l’Orquídia. “Abans estava sola, no sortia ni feia res i ara he conegut moltíssima gent”, ha afegit. Una experiència que també és molt gratificant per les persones voluntàries. “Jo rebo més del que dono”, ha dit la Nuri mirant amb un somriure la seva parella. La soledat no desitjada durant les festes L’època nadalenca és sinònim de retrobaments i dinars familiars i amb amics, però per a milers de persones grans significa passar aquests dies soles i acompanyades, únicament, pels seus records. Per això, des de l’entitat reforcen les seves activitats durant aquest mes de desembre. A banda dels dinars de Nadal, en total 21 a Catalunya, també hi ha altres activitats nadalenques com visites a fires, passejades per contemplar els llums de Nadal de les ciutats o berenars.