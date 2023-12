Els Mossos d'Esquadra investiguen al capellà de la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, per una suposada apropiació indeguda de diners d'un usuari de la residència Nostra Senyora de Ribera. Segons ha pogut saber l'ACN, el mossèn hauria retirat quantitats importants de diners de la llibreta del compte corrent del resident fins a deixar-la pràcticament buida. En detectar la manca de diners, des del centre residencial es van activar els mecanismes necessaris per esbrinar que havia passat i preventivament s'hauria restringit l'accés del capellà a la instal·lació. Posteriorment es va presentar la denúncia a la policia on s'indica que després de la retirada reiterada de diners del compte, aquest pràcticament hauria quedat en números vermells.