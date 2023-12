El judici al futbolista Dani Alves per agressió sexual a una dona en una discoteca de Barcelona serà els dies 5, 6 i 7 de febrer a les 10 hores, segons ha comunicat la secció 21 de l’Audiència de Barcelona. La jove que va denunciar Alves demana per a ell 12 anys de presó, a més de 150.000 euros d’indemnització. La fiscalia, per la seva banda, li reclama nou anys de presó.

Els fets van tenir lloc la nit del 30 de desembre del 2022 al lavabo d’un reservat del local Sutton. Alves està en presó preventiva des del 20 de gener passat després que el jutjat i l’Audiència de Barcelona li hagin denegat la llibertat diverses vegades, i ha canviat dos cops d’advocat. La víctima de Dani Alves pateix un «trastorn d'estrès posttraumàtic sever»