Vilagrà no preveu la dimissió d’Ubasart i diu que “queda molt camí per córrer” abans que intervinguin els Mossos

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, no preveu ara la dimissió de la consellera de Justícia perquè “la situació és crítica” i calen “tots els efectius”. “El que convé és calma i estenem la mà al diàleg”, ha dit a Rac 1. En preguntar-li si els Mossos poden intervenir per restaurar la normalitat als centres, Vilagrà ha remarcat que “abans d’utilitzar els mecanismes més expeditius el que es fa és mediar”.

“En aquest moment no estem aquí. No, queda molt camí per córrer. Crec que tothom posarà seny i responsabilitat i podrem compaginar els dos drets, el de protesta i el de les famílies i els interns”, ha afegit, i ha demanat “flexibilitat” als funcionaris per acabar amb l’aïllament a Quatre Camins i les presons de Joves i Dones.