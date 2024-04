El govern espanyol estudia declarar l'emergència a la costa catalana per accelerar la recuperació de les platges

El govern espanyol estudia fer una declaració d'emergència a la costa catalana per accelerar la recuperació de les platges, després que el temporal Nelson que les ha afectat durant el cap de setmana n'hagi deixat diverses d'afectades i sense sorra. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, s'ha reunit aquest dimarts amb els subdelegats del govern a Barcelona, Tarragona i Girona i amb els caps de demarcació de costes d'aquestes províncies per avaluar la situació provocada pel temporal. La declaració d'emergència es podria fer a través d'una resolució de la Secretaria d'Estat del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Prieto ha assegurat que la campanya d'estiu "no es veurà perjudicada" pel temporal.

Durant la reunió s'ha constatat que molts dels municipis afectats estan actualment en el procés d'avaluar els danys causats. Els informes que ha fet la delegació són, doncs, "preliminars", i es treballa per concretar les necessitats de cada poble i ciutat.

En aquest sentit, la Delegació del Govern a Catalunya subratlla que el temporal ha estat de component sud, fet que provoca que molta de la sorra desplaçada "no hagi sortit del sistema de platges". El convenciment de l'administració és que si no hi ha un altre temporal com aquest, que ha estat de component sud, "gran part de la sorra hauria de tornar a la platja en les properes setmanes". Per això, subratlla, les afectacions són encara preliminars.

ACN

Els danys de Calonge i Sant Antoni

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni valora inicialment en 450.000 euros els desperfectes provocats pel temporal al passeig i les tasques de reparació per poder deixar la zona "en condicions". Aquest dimarts al matí s'han iniciat els treballs de neteja als punts afectats, que consistiran en moviments de sorra per protegir les zones més malmeses de la platja de Torre Valentina i la d'Es Monestrí. El temporal va deixar afectacions a les instal·lacions de les platges (passarel·les, accessos, infraestructures), va malmetre les zones enjardinades a tocar del passeig de Torre Valentina i va descalçar una part del passeig a Es Monestrí.