Catalunya destinarà 4,3 milions a llançar el quart nanosatèl·lit a l'espai

La Generalitat de Catalunya llançarà el seu quart nanosatèl·lit a l'espai. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha anunciat aquest dimarts que la quarta missió espacial del Govern, la "més ambiciosa", s'ha adjudicat a l'empresa barcelonina Open Cosmos per un import de 3,4 milions d'euros.

La companyia serà l'encarregada de dissenyar, construir i posar en òrbita un satèl·lit d'uns 50 quilos que complementarà, ampliarà i millorarà les prestacions del Menut, el primer dispositiu català d'observació terrestre, que també va desenvolupar Open Cosmos.

Així, estarà equipat amb una cambra multiespectral d'alta resolució i amb infrarojos que li permetrà recopilar dades de l'àrea geogràfica de Catalunya que després podran ser usades per a estudis de recerca, així com per millorar la gestió del territori i "combatre els efectes del canvi climàtic".

Torrent ha assenyalat que la data de llançament d'aquest nou nanosatèl·lit es preveu per a finals de l'any que ve, mentre que les primeres imatges podrien ser utilitzades a mitjans del 2026.

Estratègia catalana

El quart nanosatèl·lit català, encara sense nom, s'uneix així a una llista formada per 'Enxaneta', llançat el març 2021 per la companyia catalana Sateliot; l'esmentat 'Menut', que va entrar en òrbita el gener del 2023; i 'Minairó', també obra de Sateliot, que ho va fer a l'abril de l'any passat.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins l'estratègia NewSpace, dotada amb un pressupost de 18 milions d'euros i impulsada en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), Internet Research Center (i2CAT) i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Aquesta advoca per disposar d'"una constel·lació de més de vuit nanosatèl·lits" per al 2026 amb la missió que ajudin a impulsar l'economia espacial catalana, així com altres sectors tecnològics com la intel·ligència artificial (IA), les xarxes de telecomunicacions 5G o la impressió 3D.