L'oposició amenaça amb tombar el decret que facilita obrir piscines

L'oposició ha tirat en cara al Govern la intenció de deixar en mans dels ajuntaments l'obertura de piscines públiques i privades que actuïn com a refugis climàtics. Encara que aquest divendres PSC, Junts i Comuns han secundat dos decrets per a rescatar 2.000 milions dels pressupostos, minuts més tard, han advertit al conseller David Mascort que no faran el mateix amb el decret de les piscines si el Govern no el modifica.

"Retirin aquest decret i facin-lo de nou, perquè no es pot traslladar la responsabilitat als ajuntaments", ha criticat Alícia Romero, diputada del PSC, durant la sessió de la Diputació Permanent (l'òrgan que substitueix el Parlament després de la seva dissolució per la convocatòria electoral). "Vostè informa els municipis, però no acorda res amb ells", ha afegit la socialista, reclamant que s'elimini el règim sancionador.

Des de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases ha lamentat el to triomfalista de Mascort a l'hora de defensar la seva gestió. "El que ha de fer és dialogar amb els sectors afectats i no centrar-se a restringir constantment la demanda", ha afirmat.

Jèssica Albiach ha qualificat el decret que obre la porta a omplir piscines d'"aixecada de camisa": "És el decret de la piscina del Majestic, el cavall de Troia dels hotelers que dona cobertura al turisme perquè pugui disposar de piscines". La CUP també ha subratllat que el text legal que proposa el Govern està pensat a favor dels hotelers, mentre que PP i Ciutadans han retret que es deixi la "patata calenta" en mans dels consistoris.

Mascort ha insistit en la idea que aquest decret se centra en el fet que puguin omplir-se piscines municipals públiques o les de cases de colònies o centres esportius privades, no perquè les comunitats de veïns o els hotelers usin la "picardia": "Em semblaria una irresponsabilitat que els municipis de costa declarin els hotels com a refugis climàtics. Estic segur que no ho faran, perquè si molts d'ells no tenen piscines municipals, serà per alguna cosa".

"Potser vostè ho té clar, però la resta de la gent no. Canviïn el decret i no passin la responsabilitat als ajuntaments. Nosaltres som responsables, però si no canvia el to, el tindrà difícil per a aprovar el decret", li ha contestat Romero.

Sobre les decisions preses pel Govern durant la sequera, tant PSC com Junts han criticat al Govern que estigui pendent de "limitar la demanda", alguna cosa que, en canvi, sí que defensen des del govern del PSOE, i poc centrat en "augmentar l'oferta". En canvi, els Comuns i la CUP han anat en la direcció contrària i han exigit que es posi el focus a contenir la demanda d'aigua i a posar límit al turisme en plena sequera.

També l'han acusat d'"improvisar" i "anar tard" a l'hora d'anunciar la dessaladora flotant de Barcelona i les plantes portàtils que s'instal·laran en la Costa Brava.

Mascort ha tret pit de les mesures aplicades pel Govern: "En 2008, amb la meitat de mesos de sequera dels quals acumulem ara, van arribar vaixells. Aquesta vegada, no". El conseller ha sostingut que l'estat de les reserves dels pantans ha millorat, però que la situació continua sent difícil: "La gestió d'una sequera no s'improvisa, ni a curt termini ni a llarg termini. Proposem solucions estructurals a través de noves potabilitzadores i regeneració i sense recórrer a transvasaments".