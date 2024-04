Els sindicats de presons desconvoquen els dos dies de vaga en pactar millores amb Justícia

Els sindicats de presons han desconvocat la vaga prevista per avui, primer dia de la campanya electoral del 12M, i la del proper 11 de maig, després de pactar millores amb la conselleria de Justícia a la reunió mantinguda les últimes hores, amb la mediació del Departament de Treball.

Segons ha informat la UGT i la conselleria, els representants d'aquest sindicat i els de CCOO, CATAC i Intersindical han acordat desconvocar les dues jornades de vaga després d'arrencar als responsables de Justícia millores laborals i compromisos per reforçar la seguretat a les presons, a les reunions que han mantingut els últims dos dies.

Durant la negociació s'ha tancat un acord que implica millores laborals i de seguretat per als funcionaris de presons per valor de 30 milions d'euros, aproximadament, ha precisat el Departament de Justícia.

L'acord entre aquests sindicats i el Departament inclou mesures de seguretat, com la substitució dels interns a les cafeteries per a personal extern, formació de defensa personal per als treballadors penitenciaris , una nova partida de radiotransmissors i de polsadors i la revisió dels protocols d'emergència i seguretat, així com del procediment disciplinari i sancionador.

Així mateix, s'han pactat increments retributius que suposen augments del 13 al 22 per cent dels complements específics i que en el major dels casos poden suposar augments de 10.100 euros anuals.

Igualment, es van actualitzar les hores extres en quanties incrementades un 40 per cent respecte a les actuals i s'abonarà un complement retributiu per la prestació de serveis en diumenges.

També es valoraran les situacions de més risc, on serà obligatori treballar en binomis, tant a les àrees de règim interior com rehabilitació.

Altres mesures pactades són aplicar polítiques d'igualtat de gènere, la creació d'una Escola de Formació Penitenciària i mesures per al personal major de 55 anys, com la no assignació de tasques de protocols de seguretat o assignació a mòduls o àrees de conflictivitat especial.

Segons el Departament de Justícia, les millores proposades en el terreny laboral i de seguretat signifiquen "un reforç significatiu del model penitenciari català, basat en la centralitat de la reinserció i la rehabilitació i el respecte a la dignitat i la seguretat de totes les persones, internes i treballadors”.

L'aturada que es va convocar per avui, juntament amb una altra vaga programada per al proper 11 de maig -jornada de reflexió-, s'emmarca en l'onada de mobilitzacions que els funcionaris de presons van iniciar el mes de març passat, arran de l'assassinat d'una cuinera de la presó de Mas d'Enric del Catllar (Tarragona) a mans d'un pres, que es va suïcidar.

Les protestes van portar els funcionaris de presons a bloquejar els accessos als centres penitenciaris, on els reclusos van haver de quedar confinats a les seves cel·les per la falta de personal, a una situació que, segons va alertar la Generalitat, estava posant en risc la seguretat als mateixos centres.

En el marc d'aquestes mobilitzacions, els sindicats van convocar dues jornades de vaga durant la campanya de les eleccions catalanes, de les quals s'han desmarcat els sindicats minoritaris CSIF i ACAIP , que creuen que una aturada amb amplis serveis mínims com els que solen establir-se als centres penitenciaris no tindria repercussió.

Després de l'onada de protestes que va portar a bloquejar els accessos a les presons, els sindicats amb més representació entre el personal penitenciari van reprendre les negociacions amb la conselleria el passat 2 de abril a diverses reunions destinades a millorar la seguretat als centres penitenciaris de Catalunya.

El passat 12 d'abril, les dues parts ja van acostar postures amb un pla de treball plantejat per Justícia que incloïa una trentena de mesures per reforçar la seguretat a les presons.

ACAIP critica l'acord entre Justícia i UGT, CCOO, IAC-CATAC i Intersindical que ha permès desconvocar la vaga de presons

El sindicat ACAIP ha criticat l'acord entre Justícia i UGT, CCOO, IAC-CATAC i la Intersindical. En una piulada a les xarxes socials, els han acusat d'actuar amb "nocturnitat i traïdoria" i ha avisat que ningú havia demanat un nou conveni laboral: "El que cal són dimissions i seguretat", ha indicat. En un comunicat, la plataforma Marea Blava ha exigit la renúncia a la representació dels màxims responsables d'aquestes seccions per negociar "d'esquenes a la plantilla". Coincidint amb l'inici de la campanya pel 12-M, treballadors penitenciaris han penjat cartells a ciutats catalanes amb el característic groc d'ERC en què s'hi llegeix 'Esquerra ho esguerra tot'.

Els representants d’ACAIP han rebutjat aquesta mesura i han avisat que “un assassinat no pot ser silenciat amb un acord de millores laborals”. Així, s’han preguntat “on estan les dimissions?” i han lamentat que la vida i la seguretat dels que estan a les presons valguin tan poc. “La plantilla que estem en actiu i treballant mai canviarem la nostra seguretat per diners”, ha advertit el sindicat que ha valorat que “l’assassinat d’una companya no es mereix aquest tracte”.

Cartells penjats al voltant de la Model a Barcelona / Treballadors penitenciaris

Marea blava acusa els sindicats d'actuar "d'esquenes a la plantilla"

En un comunicat, el moviment Marea Blava ha lamentat la forma d’actuar d’UGT, CCOO, IAC-CATAC i la Intersindical i han exigit “la renúncia a la representació” dels màxims responsables d’aquests sindicats a les presons. Han lamentat el que consideren una “traïdoria” per negociar “d’esquenes a la plantilla” i tirar endavant el Conveni Laboral i de Mesures de Seguretat “sense consultar als treballadors”.

Ha explicat que la jornada de vaga que aquests sindicats havien convocat per aquest divendres tenia una previsió de seguiment pràcticament “nul·la” i que només deu delegats sindicals havien sol·licitat exercir el seu dret a vaga. “Marea Blava ni ha convocat, ni ha secundat, ni ha recolzat la vaga general de presons”, ha remarcat. Ha assegurat que des del moment de la seva convocatòria ha entès que “darrera aquesta vaga hi havia interessos de recolzament i empara a la consellera Ubasart i al secretari de Mesures Penals, Armand Calderó” i també a un Govern “debilitat davant un escenari de procés electoral a la presidència de la Generalitat”. En aquest sentit, ha retret el “manifest engany” a les plantilles amb la coneguda com “vaga a la Aragonesa!”.

Funcionaris penitenciaris fan una encartellada simbòlica

Paral·lelament, coincidint amb l’inici de la campanya pel 12-M, treballadors de presons han dut a terme una encartellada simbòlica a llocs emblemàtics de Lleida, Tarragona, Figueres i Barcelona. Segons han explicat fonts d’aquests funcionaris a l’ACN, s’han escollit poblacions on hi ha hagut o encara hi ha centres penitenciaris en funcionament. De fet, a Barcelona els cartells es poden veure al voltant de la Model.

Els cartells simulen ser els d’una campanya electoral i tenen el groc característic d’ERC. S’hi pot llegir el missatge ‘Esquerra ho esquerra tot’. L’objectiu de l’actuació és fer visible el seu malestar envers la gestió del Govern republicà. “ERC ha viscut quatre d’esquenes a la realitat”, han apuntat els empleats de presons que han considerat que han estat “quatre anys de deteriorament dels sectors econòmics estratègics, malbaratament de recursos i degradació del servei públic”. En aquesta línia, han avisat que els nous comicis donen a la ciutadania “la possibilitat de trobar solucions”.