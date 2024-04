Troben el cos d’una persona a la platja de Sant Sebastià de Sitges

Una persona ha aparegut morta aquest dissabte a la matinada a la platja de Sant Sebastià de Sitges, segons ha avançat ‘elcaso’ i han confirmat fonts dels Mossos d’Esquadra a l’ACN. El cadàver s’ha localitzat cap a tres quarts de set del matí. Després de rebre un avís, els Mossos han anat a la platja per treure el cos de l’aigua. Segons fonts policials, per ara no s’han trobat indicis de criminalitat, i a l’espera de les investigacions i l’autòpsia, tot apunta que la víctima podria haver mort per un accident o un suïcidi.