Abril ha estat el primer mes que ha trencat la tendència de sequera extrema en gairebé dos anys

El mes d'abril passat va ser el primer que va aconseguir trencar la tendència de sequera extrema a Catalunya en més de dos anys. Segons l'índex de precipitació acumulada, un dels indicadors que s'utilitza per a mesurar la gravetat de la sequera a les conques internes catalanes, el mes passat va ser el primer que va aconseguir sortir-se dels llindars de sequera extrema i aconseguir els barems considerats normals. L'última vegada que va registrar un valor així va ser l'octubre de 2022. Des de llavors, les pluges han estat molt per sota del normal durant tots els mesos anteriors.

Significa això que Catalunya ja no està patint una sequera extrema? Segons expliquen des de l'Agència Catalana de l'Aigua, la xifra registrada durant el mes d'abril és positiva, però no implica necessàriament que la sequera hagi acabat. En primer lloc, perquè fins i tot en els períodes de sequera extrema és habitual registrar algun mes de normalitat. I, en segon lloc, perquè el llindar de l'escassetat d'aigua el marca, sobretot, el dèficit acumulat, que en el cas de Catalunya seria de més de tres anys i mig d'escassetat de pluges.

El bon balanç de les pluges d'abril seria l'equivalent a si, per exemple, una persona en fallida aconseguís, després de dos anys de pèrdues, emportar-se a casa el sou mitjà que solia guanyar en temps normals. La dada seria per si mateix positiva, però, tot i això, no seria suficient per a pal·liar l'escassetat acumulada en els mesos anteriors. Segons xifres del Servei Meteorològic de Catalunya, és com si en els últims tres anys hi hagués hagut un any sencer sense pluges.

En el cas de les pluges, a més, hi ha un altre afegit a tenir en compte. El fet que a l'abril hagi plogut dins dels valors normals no implica que en els següents mesos continuï fent-ho. Sobretot si tenim en compte que estem a les portes d'un estiu on, de normal, sol ploure més aviat poc en el conjunt de regions mediterrànies i en concret a Catalunya. "Maig encara podria portar algunes pluges, en tant que la primavera sol ser una estació humida, però a partir de l'estiu el normal és que plogui més aviat poc", expliquen des del Meteocat.

Precipitació acumulada el mes d'abril a Catalunya / Servei Meteorològic de Catalunya

Cinc dies de pluja

Les pluges d'abril van aconseguir, en el seu conjunt, els valors normals, però paradoxalment no van caure de manera normal. En escenaris normals, l'esperable és que hagués plogut de manera gradual al llarg de tot el mes i a partir de diferents episodis de precipitacions. Però en aquesta ocasió, les precipitacions s'han concentrat de forma molt acusada. Segons apunta el balanç de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), de fet, en tan sols cinc dies es va aconseguir acumular totes les precipitacions esperables per a un mes d'abril.

L'informe mensual de Meteocat afirma que el mes d'abril va ser especialment plujós en el litoral, el prelitoral, els Pirineus, així com en els trams inferiors dels rius Llobregat i Tordera. Paral·lelament, a l'extrem sud de Catalunya, com a Terres de l'Ebre. Aquesta disparitat en les precipitacions ha deixat el mapa dividit entre zones on s'ha acumulat més de 200 litres per metre quadrat i zones on a penes s'ha arribat als 50 al llarg de tot el mes. Per sort, bona part de les precipitacions s'han concentrat a les capçaleres dels rius més afectats per la sequera i, a poc a poc, han anat omplint els embassaments del sistema Ter-Llobregat.

Les pluges de l'última setmana han aconseguit omplir els pantans catalans fins a aconseguir xifres que feia mesos que no es veien. En aquests moments, tal com apunten els últims balanços, el conjunt de les conques internes estan al 22,21% de la seva capacitat i les del sistema Ter-Llobregat han aconseguit situar-se al 23,22%. En total, les reserves hídriques catalanes sumen aquest divendres 154 hectòmetres cúbics d'aigua emmagatzemada.