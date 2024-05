Mor una dona de 80 anys en caure a les vies del tren de mercaderies

Una dona d'uns 80 anys ha mort aquest divendres de forma accidental després de caure a les vies del tren de mercaderies de Ferrocarrils, al seu pas per Sant Fruitós de Bages. L'accident ha tingut lloc a tocar del Mas de Sant Iscle, en un punt de fàcil accés a les vies a peu pla. La dona estava creuant pel mig dels raïls i ha caigut poc abans que arribés el tren, que ha estat a temps d'aturar-se per evitar atropellar-la. Tanmateix, ha mort poca estona després arran de la caiguda.

L'avís per l'accident s'ha rebut a 3/4 d'11 del matí. La dona era una caminadora habitual de la zona i, aquest matí, anava acompanyada del seu marit quan ha decidit travessar la via per accedir a l'altra banda per una zona de fàcil accés on no hi ha barreres que impedeixin el pas, malgrat que està prohibit circular per als vianants. En el moment de travessar, però, ha caigut i ha quedat inconscient a terra, segons expliquen testimonis que han presenciat l'accident. La caiguda ha coincidit en el moment just que venia el tren en direcció Manresa, que s'ha hagut d'aturar per evitar atropellar-la. "Hem sentit el tren xiular més del compte i no enteníem què passava", ha explicat un dels testimonis de la zona.

Fins al lloc de l'accident, s'han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius dels Mossos i del Sistema d'Emergències Mèdiques. La dona es trobava inconscient en el moment que han arribat els serveis d'emergències. Malgrat que han intentat reanimar-la, no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els testimonis han explicat que la dona presentava una ferida a la zona del cap arran de la caiguda contra el balast, que és la grava grossa que s'utilitza en les vies fèrries per assentar les travesses. Els serveis d'emergències s'han mantingut a la zona fins a gairebé la 1 del migdia, quan s'ha fet l'aixecament del cos.