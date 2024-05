Interior tria Eduard Sallent per ser major dels Mossos d'Esquadra menys de 48 hores abans de les eleccions

El director general de la Policia, Pere Ferrer, ha triat l'actual comissari en cap, Eduard Sallent, per ser major dels Mossos d'Esquadra. Sallent s'ha imposat a la candidatura de la comissària Alícia Moriana. Ferrer ha entrevistat els dos comissaris aquest mateix divendres i ha fet pública aquesta tarda la diligència en què s'indica que Sallent ha estat la persona designada per realitzar el curs de major, que s'iniciarà el proper 21 de maig a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Moriana, així com també diversos sindicats, ha impugnat les bases de la convocatòria al Jutjat Contenciós Administratiu. Si no hi ha cap impediment judicial, Sallent es convertirà en major, la mateixa gradació que ara mateix només té Josep Lluís Trapero.

La convocatòria per a la plaça de major dels Mossos d'Esquadra es va fer pública el 15 de març i de seguida Eduard Sallent va anunciar la seva intenció d’optar-hi. L'acció va comportar les crítiques de diversos sindicats policials, tant per forma com es presentava el concurs com pel fons, amb una convocatòria precipitada per l'anunci d'eleccions anticipades del president de la Generalitat.

De manera inesperada, però, el concurs va comptar amb una altra candidatura, la de la comissària Alícia Moriana, i aquest dimarts, un cop acabat el termini d'esmenes, el Govern anunciava l'acceptació de les dues sol·licituds, al costat de la de Sallent.

Avui mateix el director general de la Policia, Pere Ferrer, ha entrevistat els dos candidats, en una acció novament objecte de polèmica, perquè sindicats policials han denunciat que no constava a les bases i que es preveia com a determinant per dirimir el concurs.

De fet, avui mateix ha transcendit que la comissària Moriana ha impugnat les bases del procés. Poc abans de les entrevistes Moriana ha presentat un recurs contenciós administratiu, defensant el mateix argument que els sindicats policials, que aquestes entrevistes no estaven previstes d'inici a les bases de la convocatòria del concurs. El jutge, però, no ha acceptat les mesures cautelaríssimes que havia sol·licitat Moriana i Ferrer ha pogut fer les entrevistes.

Finalment, hores després d'aquestes trobades, i també com es temien els sindicats policials, s'ha anunciat que Sallent serà la persona que ocuparà el càrrec de major al costat de Josep Lluís Trapero.