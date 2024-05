Renfe, Adif, Govern i la resta d’actors es reuniran aquest vespre per avaluar la situació a Rodalies de cara a dilluns

Renfe, Adif, Govern i la resta d’actors implicats es reuniran aquest vespre d’urgència per avaluar la situació a la xarxa de Rodalies i planificar la mobilitat de cara al dilluns, han explicat fonts de Renfe a l’ACN. El robatori de coure a Montcada Bifurcació ha provocat una afectació generalitzada al servei i la majoria de trens no poden entrar o sortir de Barcelona. Els danys a les instal·lacions de Montcada i Bifurcació són importants i es tracta d’un nus de comunicacions clau, per on passen moltes vies i moltes línies. No hi ha cap previsió de normalització del servei en aquest moment. Les mateixes fonts han apuntat que intentaran que els Mossos d’Esquadra també assisteixin a aquesta trobada.

El Sindicat Espanyol de Maquinistes demana una investigació judicial del robatori a Rodalies, que titlla de “boicot”

El Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris (SEMAF) demana una investigació judicial que “transcendeixi el simple robatori de coure” i apunta que la xarxa de Rodalies de Catalunya està patint un “cúmul de boicots” en els últims anys. En un comunicat, els maquinistes adverteixen que les instal·lacions de Montcada Bifurcació són un “punt estratègic” i que el robatori ha afectat “nombroses infraestructures imprescindibles”. “Ha estat un atac al cor de la xarxa de Rodalies amb conseqüències imprevisibles”, avisa el sindicat, que parla de “sabotatge”. SEMAF acusa les autoritats de “desatendre” la seguretat civil a Rodalies, que concentra el 40% de les incidències de la xarxa estatal tot i representar-ne el 20% de l’operació, segons indica.