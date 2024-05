Rescaten una persona que s'havia quedat atrapada dins d'un lavabo portàtil a Berga

Els Bombers de la Generalitat van efectuar aquest diumenge a la nit el rescat d'una persona que havia quedat atrapada dins d'un lavabo portàtil al Passeig de la Indústria, a Berga. Es van desplaçar dues dotacions de Bombers que van forçar la porta per tal d'alliberar la víctima que va estar una mitja hora tancada a l'interior del lavabo. La persona afectada no es va sentir bé després del rescat i el SEM la va traslladar a l'hospital de Berga. Els Bombers van rebre l'avís per l'incident a les 22.52 hores.