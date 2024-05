Les mamografies de prevenció del càncer s'avançaran als 45 anys

Catalunya avançarà l’edat de les mamografies de detecció precoç del càncer de mama als 45 anys i també les allargarà als 74. Actualment, les mamografies de control es realitzen cada dos anys entre els 50 i els 69. Aquesta ampliació de l’espectre d’edat per a aquests cribratges es farà de manera esglaonada a tot Catalunya a partir del 2025. És a dir, no es farà de cop. Així, l’any que ve es farà el cribratge a les dones d’entre 49 i 70 anys; el 2026, a les d’entre 48 i 71 anys, i així successivament fins al 2029, any en què a Catalunya hi haurà totalment implementades les mamografies de control per a totes les dones d’entre 45 i 74 anys. Els EUA recomanen abaixar les mamografies als 40 anys a causa de l’augment del càncer de mama en dones més joves. A Europa, tots els països i fins i tot la Comissió Europea recomanen no fer-les per sota dels 45 perquè en aquestes edats perden efectivitat.

«En aquests moments estem valorant l’impacte que tindrà aquesta mesura, ja que el volum de dones que s’incorporen a aquests cribratges implica un augment important de l’activitat», explica Josep Alfons Espinàs, coordinador de l’Oficina de Cribratges de Càncer del Pla Director d’Oncologia del Departament de Salut. Segons Espinàs, la conselleria està alineada amb les recomanacions de la Comissió Europea, que aposten per ampliar les mamografies a l’espectre d’edat d’entre 45 i 74 anys.

«Estem d’acord que reduirem la mortalitat i guanyarem vida. Però aquesta decisió implica fer activitat extra. Abans de l’estiu presentarem al Servei Català de la Salut (CatSalut) la nostra valoració. S’han de posar els recursos per, l’any que ve, assumir aquesta part extra de despeses», assenyala Espinàs. També el Ministeri de Sanitat està valorant incorporar l’ampliació de les mamografies a la cartera de serveis. En cas de fer-ho, això passaria a ser obligatori en tot el sistema de salut. «Però és una cosa que hauria d’anar lligada a recursos», avisa aquest expert.

La mesura augmentarà fins al 50% l’activitat hospitalària en cribratges. Es farà de manera esglaonada

A Catalunya, la directriu del Pla Director d’Oncologia és ampliar l’edat d’aquests cribratges a poc a poc. «Començaríem gradualment i en cinc anys aconseguiríem la cobertura total. Aquestes coses sempre són progressives, no poden fer-se de cop. L’any vinent podem començar», assegura Espinàs. Segons els càlculs del Pla Director d’Oncologia, cada any afegit a aquests cribratges implicarà un 10% més d’activitat. És a dir, el 2025, fer cribratges dels 49 als 70 anys suposarà un 10% més d’activitat. En total, quan s’adquireixi la cobertura que es persegueix, dels 45 als 74 anys, l’activitat hospitalària haurà augmentat un 50%, «un canvi substancial», per la qual cosa s’ha de fer de manera esglaonada, justifica Espinàs.

Augment en joves

La franja d’edat dels 50 als 69, que és la que es cribra en aquests moments, aglutina el 47% de tots els càncers de mama. La dels 70 als 74 anys, un 7%. I la dels 45 als 49 anys, malgrat que té un «risc més baix», representa el 10% de tots els càncers de mama. «Les poblacions que incorporem representen el 17% del càncer de mama a tot Catalunya», precisa.

Segons Espinàs, la idea de rebaixar l’edat de cribratge del càncer de mama respon que existeix una «certa tendència a l’increment» d’aquesta patologia en les dones més joves. Passa arreu del món i està relacionat, creuen els experts, amb l’obesitat, el consum d’alcohol, els embarassos tardans o el fet de no tenir fills, entre altres factors. «Aquest augment s’ha detectat als Estats Units. Nosaltres no hem fet una anàlisi exhaustiva a Catalunya i no tenim la impressió que passi tant aquí com allà. Segurament passa una mica, però no tant», explica Espinàs.

Als EUA, les taxes de càncer de mama en dones de 40 anys augmenten un 2% cada any, segons un estudi presentat recentment a Journal of the American Medical Association. «Aquí les recomanacions de la Comissió Europea i les guies apunten a abaixar les mamografies als 45 anys, però no als 40. Fins i tot suggereixen que de 40 a 45 no s’han de fer aquestes proves de control», diu Espinàs.

«No és perfecta»

Com precisa Sonia Pernas, coordinadora de la Unitat de Càncer de Mama de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), tot i que la mamografia és, fins ara, la «millor prova» de cribratge, «no és perfecta». D’altra banda, explica que fer cribratges a dones de menys de 45 anys és «discutible» perquè la mama és «molt densa i aquí la mamografia no ha demostrat ser tan eficaç». A més, en dones de menys de 40 anys, el càncer de mama no és tan freqüent. També assenyala que als EUA no hi ha campanyes de cribratge públiques com a Catalunya i Espanya, sinó que tot es basa en «recomanacions», al no haver-hi una sanitat universal.

Pernas creu que ampliar els cribratges de càncer de mama a la franja de 45-74 anys, malgrat els recursos que hi calgui destinar, suposarà una «inversió que val la pena avaluar». A més, la situació també obre la porta a «cribratges més individualitzats». Això és, aquells que persegueixen determinar les causes genètiques. «Hem d’anar cap a cribratges personalitzats depenent dels antecedents de la dona i els factors de risc, i no només depenent de l’edat», reivindica aquesta oncòloga.