Patxi, el lloro desaparegut a l'Hospitalet i pel qual s'ofereix una recompensa de 1.000 euros

Uns 300 cartells inunden l'Hospitalet de Llobregat per trobar el Patxi, un lloro gris de cua vermella que està desaparegut des del divendres 10 de maig, i pel qual la família està disposada a abonar una recompensa de 1.000 euros després de 20 anys convivint amb ell.

La Margarita, una veïna del barri de la Florida, ha estat l'encarregada de demanar aquesta recompensa pel Patxi. Aquest lloro habitualment estava solt volant per la casa, fins i tot amb les finestres obertes, i només estava en la seva gàbia per dormir. No obstant això, fa una setmana que no ha tornat a la seva casa.

El cartell on s'anuncia la desaparició del Patxi. / CCMA / TV3

"Molt intel·ligent"

El barri està movent cel i terra per retornar-li aquesta mascota a la Margarita, de 80 anys, qui assegura que és "molt intel·ligent". Segons ella mateixa ha explicat en TV3, sap demanar aigua, dir el nom de tota la família i fins i tot imitar el seu difunt marit, que va morir durant la pandèmia.

El fidel company de la Margarita en les últimes dues dècades és "molt cridaner, afectuós i sociable", però es va espantar després d'un incident en el domicili el 10 de maig, i des de llavors no ha tornat. Després de l'anunci de la recompensa, un lloro molt similar ha estat trobat pels Mossos, però la família ha afirmat que no es tracta d'en Patxi, per la qual cosa la cerca continua.