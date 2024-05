De la febre del coure a la guerra del coure

La Borsa de Metalls de Londres, la referència mundial en el valor dels metalls industrials, marcava al final d’aquesta setmana que una tona de coure costa 10.400 dòlars, una mica més de 9.500 euros. Aquest elevat preu, més d’un 20% superior al de principi d’any, és la principal causa de l’epidèmia de robatoris que ha sumit la mobilitat de Catalunya en el caos, segons totes les fonts consultades. No obstant, en el càlcul ràpid que va fer el ministre de Transports, Óscar Puente, els lladres només es van endur, en la sostracció de cable que diumenge passat va pertorbar la jornada electoral a Catalunya, «entre 200 i 400 euros» en material. El botí, que correspon a una mica més de 40 metres de cable, és molt menor que els 15 milions d’euros que costarà arreglar la destrossa, que ha tornat a obrir una guerra a diverses bandes -entre administracions i representants d’interessos econòmics- que ve de lluny.

«Com més alt és el preu, menys s’ho pensen els lladres, que busquen el màxim rendiment econòmic dels seus fets delictius», diu a aquest diari Victoria Ferrer, directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, que representa les empreses que es dediquen a la recuperació i el tractament de la ferralla. Des que va començar la guerra d’Ucraïna el preu del coure no para de pujar, una tendència que s’ha incrementat amb el conflicte a Palestina. Les primeres tesis de la investigació policial que estudia el robatori de diumenge passat -que va inutilitzar part del sistema ferroviari de Rodalies i que es va produir en una zona limítrofa entre els termes municipals de Montcada i Reixac i Barcelona- apunten cap a l’autoria d’una banda organitzada.

Reparació d’una de les centraletes cremades diumenge passat. / Manu Mitru

No sempre passa així. «Les eines per robar són poques: n’hi ha prou amb unes cisalles o unes tisores grans i tenir només una mica de coneixement tècnic», afirmen fonts dels Mossos d’Esquadra. D’això s’entén que una part dels que es dediquen a la sostracció de coure siguin petits delinqüents que van amb una «furgoneta atrotinada» recollint ferralla i que alhora també es dediquen a robar coure. Però l’alça dels preus ha fet que hagin entrat amb més pes en el «negoci» «altres grupets que podrien ser itinerants i que també es dediquen a això» d’una forma més professional, per dir-ho d’alguna manera. Podria ser el cas dels que van provocar el caos en la mobilitat de Catalunya, que trigarà setmanes a tornar a la normalitat.

Els Mossos no tenen constància explícita que el coure que es roba surti d’Espanya. Però Ferrer ho té bastant clar: «Podem assegurar que a la nostra frontera no es queda, perquè si algun empresari és acusat de participar en aquest fet delictiu, posaria en risc la seva empresa i el seu patrimoni». En unes declaracions a RAC 1 dimarts passat, la representant del gremi de ferrovellers va assegurar que els lladres «apleguen material i se l’emporten per carretera cap a l’est». «Tenen plantes que processen aquests cables, amb un gruix important, i després torna a empreses legals. A més, paradoxalment pot passar que, una vegada blanquejat el coure pot ser que es torni a a comprar com a catenària de Renfe», afirma Ferrer, una hipòtesi que suposaria tot un escàndol però que fonts policials no confirmen.

Controls i sospites

El que per sobre de tot vol fer Ferrer és aclarir qualsevol sospita que algun agremiat de la seva associació participi en transaccions amb els lladres. «Cada setmana les empreses gestores envien als Mossos una llista amb el registre d’aquells que han venut coure i ferro. Això està vigent des del 2011. Demanem que no es persegueixi el nostre sector, almenys el sector legal. Que vagin a buscar els il·legals, que com que no figuren en els registres sembla que no existeixen, però sí que n’hi ha», afirma Ferrer. Fonts policials confirmen que hi ha un control exhaustiu. Però Ferrer demana una altra cosa a les administracions: «Que implementin més mesures de seguretat».

Usuaris de Rodalies de l’estació de Sant Andreu Arenal busquen alternativa per arribar als seus destins. / Zowy Voeten

És precisament la seguretat, concretament el debat sobre qui se n’ha de fer càrrec, el tema que ha enfrontat aquesta setmana el Govern i els Mossos d’Esquadra. El ministre de Transports va insinuar clarament que darrere del robatori de diumenge hi podria haver un sabotatge que busqués condicionar el resultat electoral. «Van intentar arrencar un vot d’última hora. No els va donar gaire bons resultats», va comentar Puente en una resposta parlamentària a una senadora d’ERC. I va afegir: «És sorprenent i crida molt l’atenció que, en una xarxa ferroviària tan extensa com l’espanyola, un elevat nombre d’incidències es produeixin a Catalunya».

Segons el ministre, les incidències generals a Rodalies són «anormalment altes» respecte a les de tota la xarxa ferroviària. Les estadístiques del ministeri que recullen específicament la «sostracció de conductors elèctrics» es disparen en la xarxa de rodalies de Catalunya el 2023: aquell any es van produir 98 robatoris, en comparació amb els 107 que hi va haver a la resta d’Espanya. Si se sumen els incidents de sostracció en la xarxa d’alta velocitat, Catalunya va superar aquell any totes les altres comunitats juntes: 212 sostraccions davant 174.

Incidències a Catalunya i Espanya / EPC

«Catalunya té les competències en seguretat. I les dades són les que són», insisteixen fonts del Ministeri de Transports. Mentrestant, des dels cossos policials catalans es remarca que en el lloc on es va produir el robatori diumenge no hi havia càmeres que registressin l’activitat dels lladres. «Nosaltres estem acostumats a ser el cavall de batalla polític, perquè qualsevol disputa es deriva cap a la seguretat. I hi pot haver una part de deixadesa o de desinversió [d’Adif]», assenyalen des dels Mossos. En qualsevol cas, sí que troben una explicació al fet que la ràtio de delictes en les xarxes de Renfe sigui molt superior (184 contra 29) als que es produeixen en les de Ferrocarrils de la Generalitat: amb Renfe hi ha molts més quilòmetres a vigilar.

No es pot dir que aquestes suspicàcies siguin noves. Periòdicament, Catalunya -la comunitat amb més quilòmetres de xarxa de rodalies d’Espanya- se situa al capdavant dels robatoris de coure i el Govern espanyol dubta de l’eficàcia dels Mossos; ja va passar a finals del 2015, quan el PP governava a la Moncloa.

I, tot i que la voluntat oficial és la de no afegir més llenya al foc, les fonts de Transports tornen la pilota a la teulada de la Generalitat i afegeixen: «No pots convertir Catalunya en un Gran Germà, i els Mossos són els responsables de la seguretat».

Subscriu-te per seguir llegint