Mor en un incendi a Badalona una persona relacionada amb un home decapitat

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta passada nit en l'extinció d'un incendi d'un habitatge a Badalona en el qual ha mort una persona. L'avís es va rebre a les 01.35 hores d'aquesta matinada i els bombers van activar vuit dotacions: una autoescala, quatre camions d'aigua, dos vehicles lleugers de comandament i coordinació, i un vehicle amb efectius del Grup Operatiu de Suport (GROS) i personal sanitari del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques).

Segons ha publicat la periodista Tura Soler i han confirmat a El Periódico de Catalunya fonts policials, la víctima de l'incendi està relacionada amb l'assassinat i decapitació d'un veí de Vic, Joan Pere Madurell. El crani de Madurell va ser trobat a Badalona el mes de març.

Per part seva, l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha assenyalat que la víctima "tenia atemorits als veïns" i ha assegurat que "amenaçava de cremar la casa".

A més, segons fonts coneixedores del cas, la víctima acumulava 19 detencions per delictes com a intent d'assassinat i robatori amb violència i, de fet, alguns veïns comenten que es tractava d'una persona conflictiva que havia causat problemes de convivència. En la façana del edifci incendiat hi ha una pintada amb la paraula 'assassí'.

Una pintada amb la paraula 'assassí' al bloc on vivia l'home mort en un incendi a Badalona. / ACN

A l'arribada dels efectius, el foc estava completament desenvolupat per la façana amb projecció de material en la via pública i afectava l'àtic d'un edifici de planta baixa i quatre pisos d'altura. S'ha treballat en les labors d'extinció amb línia interior i una segona línia des de l'exterior per evitar la propagació de l'incendi per la façana en els pisos laterals i inferiors. S'ha accedit al pis afectat, amb l'ajuda de l'autoescala, per sufocar les flames i realitzar la cerca de possibles víctimes. En el seu interior s'ha trobat el cos, sense vida, d'un home i s'ha procedit a la seva extracció.

Evacuació preventiva

Com a mesura preventiva s'han evacuat els veïns que s'han localitzat en l'escala de veïns, s'ha evacuat també a un veí que havia quedat confinat a un dels pisos de la segona planta i s'han revisat i ventilat tots els pisos de l'immoble així com també els pisos dels edificis del costat per a descartar afectació pel fum. També s'ha descartat afectació estructural.

Finalitzades les tasques d'extinció i ventilació s'ha realitzat acompanyament dels veïns evacuats, que han estat 33, als seus habitatges. Posteriorment, s'ha fet sanejament dels elements exteriors que perillaven de caure en la via pública.

Fins al lloc es van desplaçar també set ambulàncies del SEM, que també va atendre un home que va ser donat d'alta en el mateix lloc, i 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra que es van fer càrrec de les tasques judicials pertinents i de la investigació de les causes de l'incendi.