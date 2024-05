Reclamen més suport per als fumadors amb transtorns mentals

El consum elevat de tabac comporta la meitat de les morts en les persones amb trastorns mentals i per això els experts reclamen millors intervencions per ajudar aquest col·lectiu a deixar de fumar, fet que està comprovat que millora no només la seva salut física, sinó també la mental.

Amb motiu de la Setmana Sense Fum, la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum (XCHSF, sigles en català) ha impulsat un manifest signat per una trentena d’institucions científiques, col·legis professionals i hospitals, per sensibilitzar sobre l’efecte del tabaquisme en aquest perfil de pacient amb problemes de salut mental.

«Són casos en què es mira més pel tema de la salut mental a l’hora de tractar-los, però molts acaben morint per problemes relacionats amb el tabac», ha ressaltat en declaracions a EFE la investigadora Montserrat Ballbè, coordinadora del manifest des del Grup de Treball de Tabac i Salut Mental de la XCHSF.

El document, publicat a la web de la Setmana Sense Fum de la XCHSF, advoca per la «normalització» de la intervenció sobre el consum de tabac en usuaris de serveis de salut mental.

Una intervenció que ha de ser «part integral de la cartera de serveis dels hospitals i centres ambulatoris amb unitats de salut mental» i que ha d’estar inclosa «en el pla terapèutic de totes les persones ateses que fumin».

Així mateix, les institucions que presten serveis a l’atenció a la salut mental han de posar a disposició dels pacients «protocols de tractament efectius i incentivar la formació dels seus professionals per a la intervenció en el consum de tabac».

Per això, cal disposar dels recursos necessaris per poder realitzar un abordatge integral del consum de tabac i disposar de fàrmacs per deixar de fumar, així com personal amb formació per fer intervencions psicològiques en aquest sentit, subratlla el manifest.

«Si en una unitat de salut mental un pacient té hipertensió o colesterol, es tracta; perquè el tabaquisme ha de ser un abordatge més i ha de tractar-se, cosa que no s’ha fet durant molts anys», ha ressaltat Ballbè, que és investigadora de la Unitat de Control de Tabac de l’Institut Català d’Oncologia (ICO).

Aquesta intervenció és especialment important entre les persones amb trastorns mentals perquè tenen una prevalença de tabaquisme molt més elevada que la població general.

«Entre les persones amb trastorns mentals greus, la prevalença pot arribar a ser del 75 % i, a més, fumen de manera més intensa que la població general, cosa que es tradueix que aquestes persones poden arribar a tenir una esperança de vida 10 o fins i tot 20 anys menor que la resta de persones», ha explicat l’especialista. De fet, el consum elevat de tabac comporta la meitat de les morts en les persones amb trastorns mentals.

En molts casos, l’arrel del problema d’aquesta manca d’abordatge del tabaquisme està en un «paternalisme» dels sanitaris, que decideixen no intentar retirar aquest vici a aquestes persones pensant que ja tenen prou problemes, per les malalties mentals que pateixen. Els sanitaris de vegades també han estat influenciats per «mites», com que treure el tabac a un pacient li farà recaure de la malaltia mental o en una altra addicció, quan no és així, ha assegurat Ballbè.

«Durant molts anys es va pensar que en l’esquizofrènia el tabac podia alleujar els símptomes, que servia per relaxar-se, però hem vist que no és així, que de vegades es fuma per avorriment i que, si apareix nerviosisme, és per la síndrome d’abstinència», ha aclarit la investigadora.

L’evidència en la pràctica clínica posa en relleu que «els que deixen de fumar milloren en símptomes depressius i ansietat i en la qualitat de vida», així que «no només no empitjoren sinó que milloren», ha ressaltat.

Casos d’èxit

Per a la Setmana Sense Fum, la XCHSF ha recollit casos d’èxit com el de José María, de 41 anys i amb esquizofrènia, que fins fa un any i mig fumava 20 purets diaris.

«Vaig pensar que no ho aconseguiria, per a mi ha estat l’addicció més difícil de superar», admet José María, que agraeix a tots els professionals que el van ajudar. «Per a nosaltres -les persones amb algun trastorn mental- és possible la vida sense tabac», conclou.

Perquè les intervencions funcionin, el manifest de la XCHSF demana als sanitaris que prediquin amb l’exemple i no fumin. També recorda la necessitat que els pacients compleixin la normativa que prohibeix fumar en espais interiors de les unitats de salut mental de curta estada.