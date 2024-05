Comín deixa a l'aire el retorn de Puigdemont al juny per assistir a la primera sessió d'investidura

Un cop aprovada la llei d'amnistia, totes les mirades es dirigeixen ara cap a Brussel·les per saber quan tornarà el líder de Junts, Carles Puigdemont. Durant la campanya per a les eleccions catalanes, l'expresident va repetir moltes vegades que travessaria la frontera el dia del primer debat d'investidura al Parlament, però aquest dijous el candidat del partit a les eleccions europees, Toni Comín, ho ha deixat a l'aire. En declaracions des de Venècia, Comín ha evitat confirmar que la data marcada al calendari sigui el 25 de juny, data límit perquè la Cambra catalana celebri la primera sessió per escollir un nou president de la Generalitat.

"Potser hi ha diverses investidures. Potser el moment de tornar no és per la primera, sinó per la segona. La o les investidures són entre el 25 de juny i el 25 d'agost. Per lògica, el nostre retorn s'hauria de produir dins d'aquest termini. Després de set anys no ens ve de dos mesos", ha respost Comín, després de ser preguntat específicament per si el retorn de Puigdemont es produiria després de la festivitat de Sant Joan.

Fonts del partit, tanmateix, neguen que hi hagi "cap canvi" i asseguren que Puigdemont assistirà de manera presencial a la primera investidura, tal com va assegurar durant la campanya. L'expresident es va comprometre a fer-ho independentment de si era ell o el socialista Salvador Illa el candidat a la presidència i estigués com estigués la llei d'amnistia.

La norma s'ha aprovat aquest dijous al Congrés, però no entrarà en vigor fins que es publiqui al BOE i no s'aplicarà de forma concreta a cada afectat fins que ho validin els tribunals. En el cas de Puigdemont, que no ha estat jutjat, els magistrats tindrien dos mesos per aixecar les mesures cautelars que pesen sobre ell i que podrien acabar amb la detenció de l'expresident.

Tot això en unes declaracions de Comín des d'Itàlia en què també ha intentat capitalitzar la paternitat de la llei d'amnistia, a diferència de l'estratègia seguida per Junts des del Congrés dels Diputats, on ha intentat aparcar les diferències amb ERC. Mentre que la portaveu a Madrid, Míriam Nogueras, ha parlat de "victòria col·lectiva", el candidat al 9J ha assegurat que la norma s'ha aconseguit només quan Junts ha estat determinant.

"És una amnistia aconseguida a canvi de set vots per a una investidura", ha reblat, en referència als parlamentaris que els postconvergents tenen a la cambra baixa, obviant els altres set d'ERC.